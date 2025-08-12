[퇴근길 날씨] 내일, 중부지방에 강한 비…최대 150mm 이상

동영상 고정 취소

오늘 정체전선의 영향으로 남부지방에 비가 내리고 있습니다.



내일은 전국적으로 비가 확대되겠고 특히, 중부지방에 집중호우가 예상됩니다.



현재, 남해안에 정체전선이 걸쳐 있어 전남 해남에 시간당 30mm 이상 강한 비가 쏟아지고 있습니다.



내일은 정체전선이 북상하면서 수도권에 시간당 30에서 50mm의 집중호우가 쏟아지겠습니다.



강원과 충남, 전남에도 강한 비가 예상됩니다.



모레까지 인천과 경기 북부에 150mm 이상, 충남 북부에 100mm 이상 내리겠습니다.



내일 중부지방과 서해안에 바람도 강하게 불어 비바람 피해 없도록 유의하셔야겠습니다.



내일 아침 기온 서울과 전주 25도로 오늘보다 높겠습니다.



한낮 기온 서울 28도로 오늘보다 낮겠고 남부지방은 오늘보다 기온이 올라 무덥겠습니다.



바다의 물결은 서해 먼바다에서 최고 3.5m까지 높게 일겠습니다.



날씨 전해드렸습니다.



김규리 기상캐스터/그래픽:한세희



