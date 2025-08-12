IT·과학

정부·통신 3사, AI 투자 협력 선언…“AI 유망 기업에 2,400억 투자”

입력 2025.08.12 (17:31) 수정 2025.08.12 (17:38)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

과학기술정보통신부와 이동통신 3사가 인공지능(AI) 유망 기업에 2,400억 원을 투자하는 등 AI 투자 확대에 협력하기로 했습니다.

과기정통부와 국내 이동통신 3사 경영진은 오늘(12일) 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 ‘정부-이통사 AI 투자 협력 선언식’을 열고, 이동통신 3사의 출자로 조성된 KIF(Korea IT Fund)의 투자 방향 등을 논의하며 이같이 밝혔습니다.

KIF는 올해 모펀드에서 1,500억 원을 신규 출자해 3,000억 원 이상의 자펀드를 만들고, 이 가운데 2천400억 원 이상을 AI 핵심·기반 기술 및 AX(인공지능 전환) 관련 유망 AI 기업 육성 등에 중점 투자하기로 했습니다.

400억 원 규모의 AI 반도체 전용 펀드와 ICT 기술사업화 촉진 및 성과 확산을 위한 200억 원 규모의 펀드도 조성됩니다.

KIF는 2002년 SKT와 KT, LG유플러스가 총 3천억 원을 출자해 조성한 민간 펀드로, 지난해 말까지 천 6백여 개 유망 ICT 분야 스타트업에 4조 7천억여 원을 투자했습니다.

과기정통부 배경훈 장관은 “AI는 모든 혁신의 근원“이라며, ”이번 KIF 자펀드 결성이 AI 투자에 활기가 되길 기대한다“고 밝혔습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 정부·통신 3사, AI 투자 협력 선언…“AI 유망 기업에 2,400억 투자”
    • 입력 2025-08-12 17:31:01
    • 수정2025-08-12 17:38:04
    IT·과학
과학기술정보통신부와 이동통신 3사가 인공지능(AI) 유망 기업에 2,400억 원을 투자하는 등 AI 투자 확대에 협력하기로 했습니다.

과기정통부와 국내 이동통신 3사 경영진은 오늘(12일) 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 ‘정부-이통사 AI 투자 협력 선언식’을 열고, 이동통신 3사의 출자로 조성된 KIF(Korea IT Fund)의 투자 방향 등을 논의하며 이같이 밝혔습니다.

KIF는 올해 모펀드에서 1,500억 원을 신규 출자해 3,000억 원 이상의 자펀드를 만들고, 이 가운데 2천400억 원 이상을 AI 핵심·기반 기술 및 AX(인공지능 전환) 관련 유망 AI 기업 육성 등에 중점 투자하기로 했습니다.

400억 원 규모의 AI 반도체 전용 펀드와 ICT 기술사업화 촉진 및 성과 확산을 위한 200억 원 규모의 펀드도 조성됩니다.

KIF는 2002년 SKT와 KT, LG유플러스가 총 3천억 원을 출자해 조성한 민간 펀드로, 지난해 말까지 천 6백여 개 유망 ICT 분야 스타트업에 4조 7천억여 원을 투자했습니다.

과기정통부 배경훈 장관은 “AI는 모든 혁신의 근원“이라며, ”이번 KIF 자펀드 결성이 AI 투자에 활기가 되길 기대한다“고 밝혔습니다.
강푸른
강푸른 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령 “반복적 산재 입찰 자격 영구 박탈·<br>신고 시 포상금 지급”

[속보] 이 대통령 “반복적 산재 입찰 자격 영구 박탈·신고 시 포상금 지급”
김건희 서울남부구치소 대기 …‘집사’ 귀국 전 인터뷰

김건희 서울남부구치소 대기 …‘집사’ 귀국 전 인터뷰
20년 전 홍콩서 산 가품이라더니 …특검 “서희건설, 자수서 제출”

20년 전 홍콩서 산 가품이라더니 …특검 “서희건설, 자수서 제출”
이 대통령, 트럼프 초청 방미…<br>25일 한미 정상회담

이 대통령, 트럼프 초청 방미…25일 한미 정상회담
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.