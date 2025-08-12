국제

푸틴 측근 러시아 하원의장, 광복절 축하차 14∼15일 방북

입력 2025.08.12 (17:31) 수정 2025.08.12 (17:39)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

뱌체슬라프 볼로딘 하원(국가두마) 의장을 단장으로 하는 러시아 의회 대표단이 14∼15일 방북한다고 조선중앙통신이 12일 전했습니다.

통신에 따르면 이번 방북은 북한 최고인민회의 초청에 따른 광복절 축하 방북입니다.

북한은 광복절을 '조국해방의 날'이라고 부르며 기념하고 있습니다.

러시아 하원도 이날 성명에서 볼로딘 의장이 북한 최고인민회의의 초청으로 광복절 80주년 기념 행사에 참가하기 위해 대표단을 이끌고 평양을 공식 방문한다고 밝혔습니다.

하원은 그러나 볼로딘 의장을 제외한 다른 방북 대표단 구성원의 이름을 공개하지 않았습니다.

볼로딘 하원 의장은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 최측근으로 꼽힙니다.

그는 지난 2월에는 러시아의 또 다른 우방국인 인도를 방문했습니다.

볼로딘 의장은 방북 기간 김정은 국무위원장을 예방할 가능성이 있습니다.

광복 70주년이었던 2015년에도 러시아에서 상원 부의장을 단장으로 하는 대표단과 국방부 대표단 등이 방북한 바 있습니다.

지난해 '포괄적 전략적 동반자 관계 조약'을 체결한 러시아와 북한은 고위급 인사 교류를 이어 나가고 있습니다.

지난 6월에는 세르게이 쇼이구 러시아 국가안보회의 서기, 7월에는 세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 북한을 방문해 모두 김 위원장과 만났습니다.

오는 10월에는 드미트리 메드베데프 러시아 국가안보회의 부의장 겸 통합러시아당 의장이 북한 노동당 창건 80주년 기념행사에 참석할 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 푸틴 측근 러시아 하원의장, 광복절 축하차 14∼15일 방북
    • 입력 2025-08-12 17:31:08
    • 수정2025-08-12 17:39:05
    국제
뱌체슬라프 볼로딘 하원(국가두마) 의장을 단장으로 하는 러시아 의회 대표단이 14∼15일 방북한다고 조선중앙통신이 12일 전했습니다.

통신에 따르면 이번 방북은 북한 최고인민회의 초청에 따른 광복절 축하 방북입니다.

북한은 광복절을 '조국해방의 날'이라고 부르며 기념하고 있습니다.

러시아 하원도 이날 성명에서 볼로딘 의장이 북한 최고인민회의의 초청으로 광복절 80주년 기념 행사에 참가하기 위해 대표단을 이끌고 평양을 공식 방문한다고 밝혔습니다.

하원은 그러나 볼로딘 의장을 제외한 다른 방북 대표단 구성원의 이름을 공개하지 않았습니다.

볼로딘 하원 의장은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 최측근으로 꼽힙니다.

그는 지난 2월에는 러시아의 또 다른 우방국인 인도를 방문했습니다.

볼로딘 의장은 방북 기간 김정은 국무위원장을 예방할 가능성이 있습니다.

광복 70주년이었던 2015년에도 러시아에서 상원 부의장을 단장으로 하는 대표단과 국방부 대표단 등이 방북한 바 있습니다.

지난해 '포괄적 전략적 동반자 관계 조약'을 체결한 러시아와 북한은 고위급 인사 교류를 이어 나가고 있습니다.

지난 6월에는 세르게이 쇼이구 러시아 국가안보회의 서기, 7월에는 세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 북한을 방문해 모두 김 위원장과 만났습니다.

오는 10월에는 드미트리 메드베데프 러시아 국가안보회의 부의장 겸 통합러시아당 의장이 북한 노동당 창건 80주년 기념행사에 참석할 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
홍진아
홍진아 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 이 대통령 “반복적 산재 입찰 자격 영구 박탈·<br>신고 시 포상금 지급”

[속보] 이 대통령 “반복적 산재 입찰 자격 영구 박탈·신고 시 포상금 지급”
김건희 서울남부구치소 대기 …‘집사’ 귀국 전 인터뷰

김건희 서울남부구치소 대기 …‘집사’ 귀국 전 인터뷰
20년 전 홍콩서 산 가품이라더니 …특검 “서희건설, 자수서 제출”

20년 전 홍콩서 산 가품이라더니 …특검 “서희건설, 자수서 제출”
이 대통령, 트럼프 초청 방미…<br>25일 한미 정상회담

이 대통령, 트럼프 초청 방미…25일 한미 정상회담
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.