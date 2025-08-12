경제

한국전력 2분기 영업익 2조1천359억원…전년보다 70.8%↑

입력 2025.08.12 (17:44) 수정 2025.08.12 (17:45)

한국전력은 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 2조1천359억원으로 지난해 같은 기간보다 70.8% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 오늘(12일) 공시했습니다.

매출은 21조9천501억원으로 지난해 동기 대비 7.2% 증가했고, 순이익은 1조1천764억원으로 928.1% 늘었습니다.

한전은 연료 가격 안정과 요금조정, 자구노력 등에 힘입어 지난 2023년 3분기 이후 8개 분기 연속 흑자를 기록했다고 설명했습니다.

항목별로는 전기 판매 수익이 총 7.2% 증가한 20조9천463억원으로 집계됐고, 자회사 연료비가 4조3천152억원, 민간 발전사의 전력 구입비는 8조6천10억원으로 나타났습니다.

상반기 기준으로는 매출액이 46조1천741억원으로 지난해 같은 기간보다 5.5%, 영업이익은 5조8천895억원으로 131.0% 각각 증가했습니다.

한전은 누적 적자 해소를 위해 고객 참여 부하차단 제도, 계통 안정화 에너지 저장장치(ESS) 등을 통해 올 상반기에 총 1조1천억원을 절감했다고 밝혔습니다.

또, 같은 기간 전력 그룹사 차원에서 투자 시기를 조정하고 신규 사업 심의를 강화하는 등의 노력을 통해 1조2천억원을 아꼈다고 덧붙였습니다.

다만, 2021년 이후 28조8천억 원 규모의 영업적자가 누적돼 있어, 이를 해소하기 위한 실적 개선이 여전히 필요한 상태입니다.

한전 관계자는 “환율과 국제 연료 가격 변동 등 대외 불확실성에 선제적으로 대응하고 요금 현실화, 구입전력비 절감 등 다양한 방안을 정부와 지속적으로 협의해 나갈 계획”이라고 밝혔습니다.

