젤렌스키 “푸틴, 휴전 아닌 새로운 공격 준비 중”

입력 2025.08.12 (17:45) 수정 2025.08.12 (17:50)

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 현지 시각 15일 예정된 미·러 정상회담을 앞두고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 휴전이 아닌 새로운 공격을 준비하고 있다고 주장했습니다.

젤렌스키 대통령은 11일 밤 엑스(X·옛 트위터)에 올린 영상메시지에서 “우크라이나 정보기관과 군 지휘부 보고에 따르면 푸틴 대통령은 휴전이나 전쟁 종식을 준비하고 있지 않다”고 밝혔습니다.

이어 “오히려 그들은 새로운 공격 작전을 준비하는 것처럼 병력과 자원 재배치하고 있다”며 “이는 평화를 준비하는 이가 할 일이 아니다”라고 지적했습니다.

그는 “푸틴은 미국과 회담을 자신의 개인적 승리로 제시한 뒤 이전과 동일한 방식으로 행동을 계속할 것”이라며 “우리는 전장 상황과 러시아의 추가 행동 계획에 대한 실제 상황을 계속해서 알리고 있다”고 덧붙였습니다.

젤렌스키 대통령은 앞서 러시아에 대한 어떤 양보도 우크라이나에서의 전투를 중단시키지 않을 것이라고 경고하며 종전을 위해 러시아에 영토를 양보할 수 없다는 입장을 재차 확인한 바 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 푸틴 러시아 대통령과의 알래스카 정상회담을 앞두고 러시아와 우크라이나 양측에 연일 영토 양보를 압박하고 있습니다.

11일 백악관 기자회견에서 푸틴 대통령과의 회담에 대한 질문에 “일부 교환이 있을 것이고 일부 영토 변경이 있을 것”이라고 말했고, 지난 8일 정상회담 계획을 밝히면서도 영토 교환을 거론했습니다.

이에 젤렌스키 대통령과 유럽 정상들은 13일 트럼프 대통령과 화상 회의를 열고 우크라이나 영토 보전과 안전보장, 러시아 압박 필요성 등을 설득할 것으로 관측됩니다.

한편 우크라이나군은 동부 수미 지역에서 스테프네·노보코스티안티니우카 등 2개 마을을 재탈환했다고 주장했다고 로이터통신이 12일 보도했습니다.

우크라이나군은 약 1년 전 수미 지역을 발판으로 러시아 쿠르스크 지역을 침공했으나 러시아는 최근 우크라이나군이 쿠르스크 지역에서 축출됐다고 주장했습니다.

이후 러시아군은 이 지역에 완충 지대를 설립한다는 계획에 따라 공격을 계속 늘리고 있습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스 / 우크라이나 대통령실 제공]

