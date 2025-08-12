국민의힘 ‘계엄전후 대화방 삭제’ 보도에 “단순실수…특검에 유감”

국민의힘은 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 사건을 수사하는 특검팀이 계엄 전후 자당 의원 텔레그램 단체대화방 대화 내역이 삭제된 사실을 수사 중이라는 보도에 대해 “단순 실수로 벌어진 일”이라고 해명했습니다.



국민의힘은 오늘(12일) 언론공지를 통해 “2024년 10월 29일 모 의원의 작동 착오로 전체 의원 텔레방이 ‘일주일 단위 전체 삭제’ 기능으로 설정이 전환됐다”면서 이같이 밝혔습니다.



특검팀이 국민의힘 의원 단체대화방에서 비상계엄 전후 2개월치 대화 내역이 삭제된 점을 파악하고 수사에 나섰다는 한 언론 보도를 지목하면서 일부러 대화 내용을 지운 게 아니라 의도치 않은 자동 설정 탓이라고 주장한 것입니다.



국민의힘은 “(자동설정) 이후 12월 중순, 의원들은 단체방의 대화 내용이 전체 삭제되고 있다는 사실을 인지해 자동 타이머 해제 조치를 실시했고 지금까지 텔레그램 대화방 기록을 보전해왔다”고 설명했습니다.



그러면서 “조금만 파악해보면 단순 실수에 따른 자동 타이머 설정으로 대화가 삭제된 것을 알 수 있음에도 마치 의도가 있는 혐의 사실인 양 언론에 흘린 조은석 특검팀의 악의적 언론플레이에 유감을 표명한다”고 반발했습니다.



아울러 “이러한 의도에 부응하는 추측성 보도에는 정정이 없을 시 법적 조치가 불가피하다”고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



