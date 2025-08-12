정치

국민의힘 “대법관 30명 증원 추진, 이 대통령 사법리스크 방탄 위한 무리수”

입력 2025.08.12 (18:03) 수정 2025.08.12 (18:18)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국민의힘은 더불어민주당이 현재 14명인 대법관을 30명으로 증원하는 내용 등을 담은 ‘사법개혁법’을 추진하는 데 대해 “이재명 대통령의 사법리스크 방탄을 위한 무리수”라고 비판했습니다.

국민의힘 박성훈 수석대변인은 오늘(12일) 논평을 통해 “민주당이 결국 대법관을 14명에서 30명으로 늘리는 법안을 다시 꺼냈다”면서 이같이 밝혔습니다.

박 수석대변인은 “대선 직전 국민과 법조계의 거센 반대에 밀려 스스로 철회했던 바로 그 법안”이라면서 “당시 이재명 후보조차 ‘지금은 증원 논의할 때가 아니다’며 속도 조절을 말했지만, 정청래 대표를 필두로 한 민주당은 ‘국민 중심 사법개혁’이라는 현판을 내걸고 강행하겠다고 선언했다”고 지적했습니다.

이어 “조국·윤미향 사면과 같은 억지 명분과 사법부 독립 훼손 우려가 가득한 이 법안을 과연 ’국민‘이라는 단어로 포장할 자격이 있는지 묻지 않을 수 없다”고 말했습니다.

박 수석대변인은 “정청래 대표가 말하는 ’충분한 명분‘이란, 결국 이재명 대통령 1인을 위한 사법리스크 제거란 말인가”라며 “이 대통령과 민주당의 연이은 헛발질에 지지율이 하락하니 이제는 골대 자체를 제멋대로 옮기려는 시도에 지나지 않는다”고 비판했습니다.

그러면서 “’이재명 대통령이 하는 인사는 다 옳습니다‘라며 맹종하던 정청래 의원이, 당 대표가 되니 임금님께 진상하듯 대법관 증원까지 밀어붙이겠다고 나서는 모습은 가관”이라고 꼬집었습니다.

박 수석대변인은 “사법부를 정치권의 울타리로 전락시키는 시도를 국민은 결코 용납하지 않을 것”이라며 민주당은 사회적 공론과 숙의 과정을 거치지 않은 졸속 대법관 증원법을 즉각 철회하고, 사법부 독립과 국민 신뢰를 해치는 입법 폭주를 멈추라고 경고했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 국민의힘 “대법관 30명 증원 추진, 이 대통령 사법리스크 방탄 위한 무리수”
    • 입력 2025-08-12 18:03:35
    • 수정2025-08-12 18:18:49
    정치
국민의힘은 더불어민주당이 현재 14명인 대법관을 30명으로 증원하는 내용 등을 담은 ‘사법개혁법’을 추진하는 데 대해 “이재명 대통령의 사법리스크 방탄을 위한 무리수”라고 비판했습니다.

국민의힘 박성훈 수석대변인은 오늘(12일) 논평을 통해 “민주당이 결국 대법관을 14명에서 30명으로 늘리는 법안을 다시 꺼냈다”면서 이같이 밝혔습니다.

박 수석대변인은 “대선 직전 국민과 법조계의 거센 반대에 밀려 스스로 철회했던 바로 그 법안”이라면서 “당시 이재명 후보조차 ‘지금은 증원 논의할 때가 아니다’며 속도 조절을 말했지만, 정청래 대표를 필두로 한 민주당은 ‘국민 중심 사법개혁’이라는 현판을 내걸고 강행하겠다고 선언했다”고 지적했습니다.

이어 “조국·윤미향 사면과 같은 억지 명분과 사법부 독립 훼손 우려가 가득한 이 법안을 과연 ’국민‘이라는 단어로 포장할 자격이 있는지 묻지 않을 수 없다”고 말했습니다.

박 수석대변인은 “정청래 대표가 말하는 ’충분한 명분‘이란, 결국 이재명 대통령 1인을 위한 사법리스크 제거란 말인가”라며 “이 대통령과 민주당의 연이은 헛발질에 지지율이 하락하니 이제는 골대 자체를 제멋대로 옮기려는 시도에 지나지 않는다”고 비판했습니다.

그러면서 “’이재명 대통령이 하는 인사는 다 옳습니다‘라며 맹종하던 정청래 의원이, 당 대표가 되니 임금님께 진상하듯 대법관 증원까지 밀어붙이겠다고 나서는 모습은 가관”이라고 꼬집었습니다.

박 수석대변인은 “사법부를 정치권의 울타리로 전락시키는 시도를 국민은 결코 용납하지 않을 것”이라며 민주당은 사회적 공론과 숙의 과정을 거치지 않은 졸속 대법관 증원법을 즉각 철회하고, 사법부 독립과 국민 신뢰를 해치는 입법 폭주를 멈추라고 경고했습니다.
박영민
박영민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 기로…‘집사’ 김예성 체포

김건희 여사 구속 기로…‘집사’ 김예성 체포
[단독] IMS모빌리티에 산업은행 100억 투자…‘김건희 집사’에게만 34억 원

[단독] IMS모빌리티에 산업은행 100억 투자…‘김건희 집사’에게만 34억 원
[단독] 서희건설 회장, ‘목걸이 발견 뉴스’에 증거인멸…결국 ‘자수서’ 제출

[단독] 서희건설 회장, ‘목걸이 발견 뉴스’에 증거인멸…결국 ‘자수서’ 제출
이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”

이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.