경제

LG화학 김천·나주공장 설비 철거…“사업 효율화”

입력 2025.08.12 (18:12) 수정 2025.08.12 (18:17)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

석유화학 업계가 장기 불황으로 어려움을 겪고 있는 가운데 LG화학이 경북 김천공장과 전남 나주공장 일부 설비를 철거하기로 했습니다.

LG화학은 올해 하반기 중 김천공장 전체와 나주공장 스타이렌 아크릴레이트 라텍스(SAL) 생산설비를 철거하기로 결정했습니다.

2008년 코오롱 유화 부문으로부터 인수한 김천공장은 연 9만t의 생산능력(캐파)을 갖추고 고흡수성수지(SAP)를 생산해 왔으나, 설비 노후화와 경쟁 심화로 원가 경쟁력이 떨어져 여수 공장으로 생산을 통합하기로 했습니다.

2만t 규모의 나주공장 SAL 설비는 설비 노후화에 따라 대산 공장으로 이전합니다. 대산 공장은 하반기 시운전 후 본격 가동할 예정입니다.

LG화학은 이를 통해 운송비 절감과 설비 집적 효과 등이 나타날 것으로 기대하고 있습니다.

이번 결정은 글로벌 수요 둔화와 중국발 경쟁 심화 등으로 촉발된 업황 부진에 따른 조치로 해석됩니다.

현재 국내 석유화학 업계는 장기 불황에 맞서 자산 매각과 감산, 비수익 설비 정리 등으로 수익성을 방어하고 있습니다.

LG화학 관계자는 “석유화학 사업 효율화를 계속 추진하고 있다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / LG화학 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • LG화학 김천·나주공장 설비 철거…“사업 효율화”
    • 입력 2025-08-12 18:12:19
    • 수정2025-08-12 18:17:50
    경제
석유화학 업계가 장기 불황으로 어려움을 겪고 있는 가운데 LG화학이 경북 김천공장과 전남 나주공장 일부 설비를 철거하기로 했습니다.

LG화학은 올해 하반기 중 김천공장 전체와 나주공장 스타이렌 아크릴레이트 라텍스(SAL) 생산설비를 철거하기로 결정했습니다.

2008년 코오롱 유화 부문으로부터 인수한 김천공장은 연 9만t의 생산능력(캐파)을 갖추고 고흡수성수지(SAP)를 생산해 왔으나, 설비 노후화와 경쟁 심화로 원가 경쟁력이 떨어져 여수 공장으로 생산을 통합하기로 했습니다.

2만t 규모의 나주공장 SAL 설비는 설비 노후화에 따라 대산 공장으로 이전합니다. 대산 공장은 하반기 시운전 후 본격 가동할 예정입니다.

LG화학은 이를 통해 운송비 절감과 설비 집적 효과 등이 나타날 것으로 기대하고 있습니다.

이번 결정은 글로벌 수요 둔화와 중국발 경쟁 심화 등으로 촉발된 업황 부진에 따른 조치로 해석됩니다.

현재 국내 석유화학 업계는 장기 불황에 맞서 자산 매각과 감산, 비수익 설비 정리 등으로 수익성을 방어하고 있습니다.

LG화학 관계자는 “석유화학 사업 효율화를 계속 추진하고 있다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / LG화학 제공]
이재희
이재희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 기로…‘집사’ 김예성 체포

김건희 여사 구속 기로…‘집사’ 김예성 체포
[단독] IMS모빌리티에 산업은행 100억 투자…‘김건희 집사’에게만 34억 원

[단독] IMS모빌리티에 산업은행 100억 투자…‘김건희 집사’에게만 34억 원
[단독] 서희건설 회장, ‘목걸이 발견 뉴스’에 증거인멸…결국 ‘자수서’ 제출

[단독] 서희건설 회장, ‘목걸이 발견 뉴스’에 증거인멸…결국 ‘자수서’ 제출
이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”

이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.