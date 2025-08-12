[속보] ‘김건희 집사’ 김예성 인천공항 도착…특검, 즉시 체포
입력 2025.08.12 (18:16) 수정 2025.08.12 (19:03)
김건희 여사 일가의 '집사'로 불리는 김예성 씨가 오늘 저녁 인천국제공항에 도착해 체포됐습니다.
김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 오늘(12일) 저녁 6시 15분쯤 인천국제공항으로 귀국한 김 씨를 곧바로 체포해 서울 광화문 특검 조사실로 압송하고 있습니다.
김 씨는 취재진들의 질문에 "어떤 불법적이거나 부정한 일에 연루된 바 없다"며 "특검에 최대한 협조하고 성실히 조사받겠다"고 밝혔습니다.
특검팀은 김 씨에 대한 조사를 마친 뒤, 서울남대문경찰서 유치장으로 이송할 계획입니다.
김 씨는 오늘 오전 9시 15분 베트남 호찌민에서 출발하는 인천행 베트남항공 항공편에 탑승해 한국에 도착했습니다.
지난 4월 윤석열 전 대통령이 파면되고 베트남으로 출국한 지 4개월 만입니다.
특검팀은 앞으로 김 씨와 관련된 '집사 게이트' 의혹 등을 집중적으로 조사할 계획입니다.
'집사 게이트'는 김 씨가 관여된 렌터카업체 IMS모빌리티가 2023년 카카오모빌리티 등 기업들로부터 184억 원을 부당하게 투자받은 뒤, 이 중 46억 원을 김 씨가 차명회사를 통해 얻어냈다는 의혹입니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.