[속보] ‘김건희 집사’ 김예성 인천공항 도착…특검, 즉시 체포

김건희 여사 일가의 '집사'로 불리는 김예성 씨가 오늘 저녁 인천국제공항에 도착해 체포됐습니다.



김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 오늘(12일) 저녁 6시 15분쯤 인천국제공항으로 귀국한 김 씨를 곧바로 체포해 서울 광화문 특검 조사실로 압송하고 있습니다.



김 씨는 취재진들의 질문에 "어떤 불법적이거나 부정한 일에 연루된 바 없다"며 "특검에 최대한 협조하고 성실히 조사받겠다"고 밝혔습니다.



특검팀은 김 씨에 대한 조사를 마친 뒤, 서울남대문경찰서 유치장으로 이송할 계획입니다.



김 씨는 오늘 오전 9시 15분 베트남 호찌민에서 출발하는 인천행 베트남항공 항공편에 탑승해 한국에 도착했습니다.



지난 4월 윤석열 전 대통령이 파면되고 베트남으로 출국한 지 4개월 만입니다.



특검팀은 앞으로 김 씨와 관련된 '집사 게이트' 의혹 등을 집중적으로 조사할 계획입니다.



'집사 게이트'는 김 씨가 관여된 렌터카업체 IMS모빌리티가 2023년 카카오모빌리티 등 기업들로부터 184억 원을 부당하게 투자받은 뒤, 이 중 46억 원을 김 씨가 차명회사를 통해 얻어냈다는 의혹입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



