광주 하남산단 인근 지하수 수질검사 완료…16곳 발암물질 ‘초과 검출’

광주광역시 광산구 하남산단과 인근 주거지에서 사용하는 지하수 관정 중 16곳에서 기준치 초과 발암물질이 검출됐습니다.광주광역시 광산구는 지난달 22일부터 어제까지 광주 하남산단과 인근 주거지역 지하수 174곳의 수질을 검사한 결과 16곳에서 기준치 초과 발암물질이 검출됐다고 밝혔습니다.기준치 이상 발암물질이 검출된 지하수 관정은 모두 산단에 위치한 공업용·생활용 지하수 관정으로, 주거지에서 사용하는 지하수 관정 105곳은 모두 수질 기준에 적합한 것으로 확인됐습니다.광산구는 당초 지하수 관정 245곳을 검사하려고 했으나 자체 폐쇄하는 등 사유로 69곳에서 채수가 불가능해 174곳을 검사했다고 밝혔습니다.광산구는 기준치를 초과한 지하수 관정에 대해서는 수질 개선 권고 조치를 내리고 개선되지 않을 경우 폐공을 유도할 계획입니다.광산구는 또 광주시에 주거지역 지하수 이용 실태조사, 하남산단 내 지하수에 대한 지속적인 오염 감시 체계 운영 등을 광주시에 건의했으며, ‘하남산단 지하수 토양오염 방지 대책 특별전담팀(TF)’을 꾸려 대책을 논의하고 있습니다.한편, 광주 북구는 기준치의 11배에 달하는 발암물질 TCE를 검출됐던 본촌산단과 양산동 지하수 관정 57개소에 대해 수질 검사를 벌여 13곳에서 적합 판정을 받았습니다.앞서 광주 광산구와 북구는 각각 하남산단과 본촌산단 지하수 조사 용역에서 1급 발암물질인 TCE가 기준치를 수십에서 수백 배 초과하는 결과를 받고도 후속 대책을 세우지 않아 논란이 일었습니다.