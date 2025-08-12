광주 아파트 ‘주차 단속 협박’ 쪽지 20대 운전자 ‘협박죄’ 입건

사진 출처 : 인터넷 커뮤니티 ‘보배드림’ 사진 출처 : 인터넷 커뮤니티 ‘보배드림’

아파트 주차장에 세워둔 자신의 차량에 '주차 단속을 하면 흉기를 휘두르겠다'는 메모를 적어 논란이 된 차량 운전자가 경찰에 입건됐습니다.광주 서부경찰서는 오늘(12일) 20대 남성 A 씨를 협박 혐의로 입건했다고 밝혔습니다.A 씨는 지난 8일 광주광역시 서구 화정동의 한 아파트 주차장에서 자신의 차량에 '주차 단속을 하면 흉기로 위해를 가하겠다'는 내용의 쪽지를 붙여놓은 혐의를 받습니다.이 쪽지 내용이 인터넷 커뮤니티에서 널리 퍼지며 논란이 일었고 국민신문고를 통해 민원이 접수돼 경찰이 수사에 착수했습니다.경찰 조사에서 A 씨는 '경비실에서 자꾸 주차 단속을 해 화가 나서 쪽지를 붙였다'면서 '실제로 위해를 가할 의도는 없었다'고 진술한 것으로 알려졌습니다.