[크랩] “세상에서 제일 정신나간 새”…뻐꾸기는 왜 ‘극한 비행’을 할까?
입력 2025.08.12 (18:29)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
최근 인터넷 커뮤니티를 뜨겁게 달군 새가 있습니다.
아프리카에서부터 무려 24,000㎞를 날아 한국까지 와서 남의 둥지에 알만 낳고 도망가는 새, '뻐꾸기'입니다.
뻐꾸기가 이런 극한의 비행을 하는 이유가 대체 뭔지, 크랩이 알아봤습니다.
https://youtu.be/CG7SGrVAVE8
아프리카에서부터 무려 24,000㎞를 날아 한국까지 와서 남의 둥지에 알만 낳고 도망가는 새, '뻐꾸기'입니다.
뻐꾸기가 이런 극한의 비행을 하는 이유가 대체 뭔지, 크랩이 알아봤습니다.
https://youtu.be/CG7SGrVAVE8
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [크랩] “세상에서 제일 정신나간 새”…뻐꾸기는 왜 ‘극한 비행’을 할까?
-
- 입력 2025-08-12 18:29:33
최근 인터넷 커뮤니티를 뜨겁게 달군 새가 있습니다.
아프리카에서부터 무려 24,000㎞를 날아 한국까지 와서 남의 둥지에 알만 낳고 도망가는 새, '뻐꾸기'입니다.
뻐꾸기가 이런 극한의 비행을 하는 이유가 대체 뭔지, 크랩이 알아봤습니다.
https://youtu.be/CG7SGrVAVE8
아프리카에서부터 무려 24,000㎞를 날아 한국까지 와서 남의 둥지에 알만 낳고 도망가는 새, '뻐꾸기'입니다.
뻐꾸기가 이런 극한의 비행을 하는 이유가 대체 뭔지, 크랩이 알아봤습니다.
https://youtu.be/CG7SGrVAVE8
-
-
김소영 기자 sos@kbs.co.kr김소영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.