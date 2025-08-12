[크랩] “세상에서 제일 정신나간 새”…뻐꾸기는 왜 ‘극한 비행’을 할까?

최근 인터넷 커뮤니티를 뜨겁게 달군 새가 있습니다.아프리카에서부터 무려 24,000㎞를 날아 한국까지 와서 남의 둥지에 알만 낳고 도망가는 새, '뻐꾸기'입니다.뻐꾸기가 이런 극한의 비행을 하는 이유가 대체 뭔지, 크랩이 알아봤습니다.