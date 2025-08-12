민주노총 방문한 위원장 출신 고용장관…“중대재해 예방 5개년 계획 필요한 때”

전국민주노동조합총연맹(민주노총) 위원장 출신인 김영훈 고용노동부 장관이 취임 후 처음으로 민주노총을 찾아, 죽지 않고 일할 권리를 보호하는 데 최선을 다하겠다고 말했습니다.



김 장관은 오늘(12일) 오후 서울 중구 민주노총 사옥을 방문해 양경수 민주노총 위원장 등과 간담회를 갖고 노동계 주요 현안을 논의했습니다.



김 장관은 “오랜만에 정동 사무실에 오게 돼서 감회가 새롭다”며 “서 있는 자리가 어디든 노동의 눈으로 세상을 보는 건 마찬가지”라고 말했습니다.



그러면서 “이재명 정부의 노동 정책은 일하는 사람들이 억울한 일이 없도록 하는 것”이라며 “가장 억울한 일은 살려고 나간 일터에서 죽어 돌아오는 일”이라고 했습니다.



김 장관은 “두 번째 억울한 일은 열심히 일하고 돈을 못 받는 것이고, 세 번째는 비슷한 일을 하고 차별받는 것”이라고 말했습니다.



이어 “어느 것 하나 쉬운 과제는 없지만 가장 중요한 죽지 않고 일할 권리부터 보호하는 데 최선을 다하겠다”면서 “9월에 산업안전 중대재해를 줄이기 위한 범정부 대책을 조속히 마련하겠다”고 했습니다.



또, “경제개발 5개년 계획이 있었으면, 이제는 중대재해 예방 5개년 계획이 필요한 때”라며 “경제와 사회가 동시에 발전할 수 있도록 저에게 주어진 소임을 다하겠다”고 밝혔습니다.



철도 기관사로 일했던 김 장관은 2010년부터 2012년까지 2년여간 민주노총 제6기 9대 위원장을 지냈습니다.



이에 대해 양경수 위원장은 “정부의 노동 정책에 노동자의 목소리가 반영될 수 있도록 노정 교섭을 실질화하고 제도화하는 게 필요하다”며 “노동자들이 일하다 죽지 않는 세상이 돼야 한다”고 말했습니다.



최근 각종 산업 현장에서 사고로 인한 노동자 사망이 잇따르는 가운데, 고용노동부는 다른 부처와 함께 다음 달 안에 중대재해 감축을 위한 범정부 대책을 발표할 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



