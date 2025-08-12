경제

민주노총 방문한 위원장 출신 고용장관…“중대재해 예방 5개년 계획 필요한 때”

입력 2025.08.12 (18:32) 수정 2025.08.12 (18:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

전국민주노동조합총연맹(민주노총) 위원장 출신인 김영훈 고용노동부 장관이 취임 후 처음으로 민주노총을 찾아, 죽지 않고 일할 권리를 보호하는 데 최선을 다하겠다고 말했습니다.

김 장관은 오늘(12일) 오후 서울 중구 민주노총 사옥을 방문해 양경수 민주노총 위원장 등과 간담회를 갖고 노동계 주요 현안을 논의했습니다.

김 장관은 “오랜만에 정동 사무실에 오게 돼서 감회가 새롭다”며 “서 있는 자리가 어디든 노동의 눈으로 세상을 보는 건 마찬가지”라고 말했습니다.

그러면서 “이재명 정부의 노동 정책은 일하는 사람들이 억울한 일이 없도록 하는 것”이라며 “가장 억울한 일은 살려고 나간 일터에서 죽어 돌아오는 일”이라고 했습니다.

김 장관은 “두 번째 억울한 일은 열심히 일하고 돈을 못 받는 것이고, 세 번째는 비슷한 일을 하고 차별받는 것”이라고 말했습니다.

이어 “어느 것 하나 쉬운 과제는 없지만 가장 중요한 죽지 않고 일할 권리부터 보호하는 데 최선을 다하겠다”면서 “9월에 산업안전 중대재해를 줄이기 위한 범정부 대책을 조속히 마련하겠다”고 했습니다.

또, “경제개발 5개년 계획이 있었으면, 이제는 중대재해 예방 5개년 계획이 필요한 때”라며 “경제와 사회가 동시에 발전할 수 있도록 저에게 주어진 소임을 다하겠다”고 밝혔습니다.

철도 기관사로 일했던 김 장관은 2010년부터 2012년까지 2년여간 민주노총 제6기 9대 위원장을 지냈습니다.

이에 대해 양경수 위원장은 “정부의 노동 정책에 노동자의 목소리가 반영될 수 있도록 노정 교섭을 실질화하고 제도화하는 게 필요하다”며 “노동자들이 일하다 죽지 않는 세상이 돼야 한다”고 말했습니다.

최근 각종 산업 현장에서 사고로 인한 노동자 사망이 잇따르는 가운데, 고용노동부는 다른 부처와 함께 다음 달 안에 중대재해 감축을 위한 범정부 대책을 발표할 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 민주노총 방문한 위원장 출신 고용장관…“중대재해 예방 5개년 계획 필요한 때”
    • 입력 2025-08-12 18:32:01
    • 수정2025-08-12 18:43:18
    경제
전국민주노동조합총연맹(민주노총) 위원장 출신인 김영훈 고용노동부 장관이 취임 후 처음으로 민주노총을 찾아, 죽지 않고 일할 권리를 보호하는 데 최선을 다하겠다고 말했습니다.

김 장관은 오늘(12일) 오후 서울 중구 민주노총 사옥을 방문해 양경수 민주노총 위원장 등과 간담회를 갖고 노동계 주요 현안을 논의했습니다.

김 장관은 “오랜만에 정동 사무실에 오게 돼서 감회가 새롭다”며 “서 있는 자리가 어디든 노동의 눈으로 세상을 보는 건 마찬가지”라고 말했습니다.

그러면서 “이재명 정부의 노동 정책은 일하는 사람들이 억울한 일이 없도록 하는 것”이라며 “가장 억울한 일은 살려고 나간 일터에서 죽어 돌아오는 일”이라고 했습니다.

김 장관은 “두 번째 억울한 일은 열심히 일하고 돈을 못 받는 것이고, 세 번째는 비슷한 일을 하고 차별받는 것”이라고 말했습니다.

이어 “어느 것 하나 쉬운 과제는 없지만 가장 중요한 죽지 않고 일할 권리부터 보호하는 데 최선을 다하겠다”면서 “9월에 산업안전 중대재해를 줄이기 위한 범정부 대책을 조속히 마련하겠다”고 했습니다.

또, “경제개발 5개년 계획이 있었으면, 이제는 중대재해 예방 5개년 계획이 필요한 때”라며 “경제와 사회가 동시에 발전할 수 있도록 저에게 주어진 소임을 다하겠다”고 밝혔습니다.

철도 기관사로 일했던 김 장관은 2010년부터 2012년까지 2년여간 민주노총 제6기 9대 위원장을 지냈습니다.

이에 대해 양경수 위원장은 “정부의 노동 정책에 노동자의 목소리가 반영될 수 있도록 노정 교섭을 실질화하고 제도화하는 게 필요하다”며 “노동자들이 일하다 죽지 않는 세상이 돼야 한다”고 말했습니다.

최근 각종 산업 현장에서 사고로 인한 노동자 사망이 잇따르는 가운데, 고용노동부는 다른 부처와 함께 다음 달 안에 중대재해 감축을 위한 범정부 대책을 발표할 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
박경준
박경준 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 기로…‘집사’ 김예성 체포

김건희 여사 구속 기로…‘집사’ 김예성 체포
[단독] IMS모빌리티에 산업은행 100억 투자…‘김건희 집사’에게만 34억 원

[단독] IMS모빌리티에 산업은행 100억 투자…‘김건희 집사’에게만 34억 원
[단독] 서희건설 회장, ‘목걸이 발견 뉴스’에 증거인멸…결국 ‘자수서’ 제출

[단독] 서희건설 회장, ‘목걸이 발견 뉴스’에 증거인멸…결국 ‘자수서’ 제출
이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”

이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.