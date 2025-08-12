경찰, 광화문 벽에 낙서한 70대 응급입원 조치

경찰이 광화문 석축에 낙서한 남성을 응급입원 조치를 했습니다.



서울 종로경찰서는 문화유산법 위반 혐의를 받는 70대 남성을 조사한 뒤 오늘(12일) 오후 응급입원 조치했다고 밝혔습니다.



이 남성은 어제 아침 8시 10분쯤, 광화문 석축에 검은색 매직으로 '국민과 세계인에 드리는 글, 트럼프 대통령'이라는 낙서를 하다 경찰에 현행범 체포됐습니다.



경찰은 이 남성이 상식적이지 않은 진술을 하고 있다며 "70대의 고령으로 심리적 안정이 필요한 점과 재범의 우려 등을 고려해 응급입원 조치했다"고 설명했습니다.



