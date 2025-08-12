사회

경찰, 광화문 벽에 낙서한 70대 응급입원 조치

입력 2025.08.12 (18:38) 수정 2025.08.12 (18:44)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경찰이 광화문 석축에 낙서한 남성을 응급입원 조치를 했습니다.

서울 종로경찰서는 문화유산법 위반 혐의를 받는 70대 남성을 조사한 뒤 오늘(12일) 오후 응급입원 조치했다고 밝혔습니다.

이 남성은 어제 아침 8시 10분쯤, 광화문 석축에 검은색 매직으로 '국민과 세계인에 드리는 글, 트럼프 대통령'이라는 낙서를 하다 경찰에 현행범 체포됐습니다.

경찰은 이 남성이 상식적이지 않은 진술을 하고 있다며 "70대의 고령으로 심리적 안정이 필요한 점과 재범의 우려 등을 고려해 응급입원 조치했다"고 설명했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 경찰, 광화문 벽에 낙서한 70대 응급입원 조치
    • 입력 2025-08-12 18:38:29
    • 수정2025-08-12 18:44:22
    사회
경찰이 광화문 석축에 낙서한 남성을 응급입원 조치를 했습니다.

서울 종로경찰서는 문화유산법 위반 혐의를 받는 70대 남성을 조사한 뒤 오늘(12일) 오후 응급입원 조치했다고 밝혔습니다.

이 남성은 어제 아침 8시 10분쯤, 광화문 석축에 검은색 매직으로 '국민과 세계인에 드리는 글, 트럼프 대통령'이라는 낙서를 하다 경찰에 현행범 체포됐습니다.

경찰은 이 남성이 상식적이지 않은 진술을 하고 있다며 "70대의 고령으로 심리적 안정이 필요한 점과 재범의 우려 등을 고려해 응급입원 조치했다"고 설명했습니다.
신수빈
신수빈 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 기로…‘집사’ 김예성 체포

김건희 여사 구속 기로…‘집사’ 김예성 체포
[단독] IMS모빌리티에 산업은행 100억 투자…‘김건희 집사’에게만 34억 원

[단독] IMS모빌리티에 산업은행 100억 투자…‘김건희 집사’에게만 34억 원
[단독] 서희건설 회장, ‘목걸이 발견 뉴스’에 증거인멸…결국 ‘자수서’ 제출

[단독] 서희건설 회장, ‘목걸이 발견 뉴스’에 증거인멸…결국 ‘자수서’ 제출
이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”

이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.