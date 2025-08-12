국제

수단 반군, 서부 난민캠프 공격…40명 이상 사망

입력 2025.08.12 (18:53) 수정 2025.08.12 (18:56)

아프리카 수단 반군 신속지원군(RSF)이 서부 북다르푸르주의 한 난민캠프를 공격해 민간인 40명 이상이 숨졌다고 AP통신 등이 12일(현지시간) 보도했습니다.

현지 활동가 단체 저항위원회와 긴급대응실 등에 따르면 RSF가 전날 북다르푸르주 주도 알파시르 인근의 아부슈크 난민캠프 주거 지역을 공격했습니다. 이 공격으로 40명 이상이 사망하고 최소 19명이 다쳤다고 긴급대응실은 전했습니다.

1956년 독립 이후 잦은 내전과 정치 불안을 겪은 수단에서는 정부군과 RSF 사이에 내전이 28개월 가까이 이어지고 있습니다.

RSF는 서부의 알파시르를 제외한 다르푸르 지역을 대부분 장악하고 하르툼도 한때 점령했으나 중부와 동부에서 밀리며 지난 3월 말 하르툼을 정부군에 내줬습니다. 이후 수단 정부군은 동부와 북부·중부 권역을, RSF는 서부의 다르푸르 대부분과 남부 권역 일부를 각각 통제하며 대치하고 있습니다.

유엔에 따르면 양측의 분쟁으로 지금까지 수단 곳곳에서 2만명 이상 숨졌고 폭력 사태를 피해 집을 떠난 피란민도 1천200만명이 넘습니다. 이 가운데 약 400만명이 차드, 이집트, 남수단 등 주변 국가로 도피한 것으로 추정됩니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]

