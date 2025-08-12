동영상 고정 취소

구속 심사 종료…김 여사, 남부구치소에서 대기



김건희 여사의 구속 여부를 결정할 법원 심사가 오후 2시 반쯤 종료됐습니다. 김 여사는 현재 서울남부구치소에서 결과를 기다리고 있습니다. 김 여사에 대한 구속 여부는 이르면 오늘 밤 결정될 전망입니다.



[단독] “목걸이 전달 인정”…휴대전화 교체 정황



서희건설 이봉관 회장이, 김건희 여사에게 '반클리프 아펠' 목걸이를 준 사실을 인정하는 취지의 자수서를 특검에 제출했습니다. 자수서를 제출하기 전, 이 회장휴대 전화를 교체한 정황도 확인됐습니다. 단독 보도합니다.



25일 한미정상회담…이 대통령, 트럼프 초청 방미



이재명 대통령이 트럼프 대통령 초청으로 오는 24일부터 26일까지 미국을 방문합니다. 한미 정상회담은 25일 개최될 예정입니다. 안보 의제와 관세 협상 후속 조치 등이 논의될 전망입니다.



‘사면’ 후폭풍…“법치 능욕”·“여론 안 나빠”



정치권에선 광복절 특사에 조국 전 대표와 윤미향 전 의원 등이 포함된 걸 놓고, 여진이 이어지고 있습니다. 국민의힘은 '법치 능욕'이라고 비판했고, 민주당은 여론이 크게 나쁘지 않다고 맞섰습니다.



