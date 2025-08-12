재난·기후·환경

수도권 등 전국 6개 시도 산사태 위기경보 ‘경계’ 발령

입력 2025.08.12 (19:03)

서울과 인천, 경기, 강원, 충남, 전남 등 6개 광역 시도의 산사태 위기경보 수준이 ‘주의’에서 ‘경계’ 단계로 상향됐습니다.

산림청은 “오늘 전라권을 시작으로 내일 새벽부터 모레까지 중부지방에 많은 비가 내릴 것으로 예보됨에 따라 산사태 재난에 대응하기 위해 오늘(12일) 저녁 7시를 기해 서울과 인천, 경기, 강원, 충남, 전남 등 6개 시도의 산사태 위기경보를 ‘경계’ 단계로 상향 발령한다”고 밝혔습니다.

현재 산사태 위기경보 ‘주의’ 단계는 경계 단계 지역을 제외한 나머지 전국 11개 시도에 발령 중입니다.

산림청은 “국민 여러분께서는 긴급재난문자(CBS), 마을방송 등 대피 안내에 귀 기울여 주시고, 산림 주변에서의 야외 활동을 자제해 달라”면서 “산림과 인접한 지역에 거주 중인 분들은 대피명령 시 마을회관 등 지정된 대피소로 대피하여 주시기 바란다”고 당부했습니다.

이슬기
이슬기 기자

