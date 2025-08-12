이 대통령, 오늘 정청래 민주당 대표·박찬대 의원과 만찬

이재명 대통령이 당권 경쟁을 벌였던 더불어민주당 정청래 대표와 박찬대 의원을 동시에 관저로 초청해 만납니다.



강유정 대통령실 대변인은 기자단 문자 공지를 통해 "오늘(12일) 저녁 이재명 대통령은 강훈식 비서실장 배석으로 정청래 민주당 대표, 박찬대 의원과 관저에서 만찬을 나눌 예정"이라고 밝혔습니다.



앞서 지난 2일 민주당 전당대회 후 이 대통령은 정청래 신임 당대표 선출을 축하하며 조만간 정 대표와 박 의원을 초청해 함께 만나면 좋겠다는 뜻을 밝힌 바 있습니다.



이 대통령은 당의 단합을 당부하고 새 정부 성공을 위해 당정 소통과 협력을 당부할 거로 전망됩니다.



