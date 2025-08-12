김건희 여사 영장 심사 종료…‘구속 여부 주목’

동영상 고정 취소

서울중앙지법 영장전담 재판부가 윤석열 전 대통령의 배우자인 김건희 여사에 대한 구속 영장 심사를 마쳤습니다.



김 여사에 적용된 혐의는 자본시장법과 정치자금법 위반, 특가법상 알선수재 등으로 특검팀은 앞서 증거 인멸의 가능성이 크다며 구속 영장을 청구했습니다.



김 여사에 대한 구속 여부는 이르면 오늘 밤 결정될 예정인 가운데, 만약 구속되면 전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 첫 사례입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!