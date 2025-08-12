뉴스 7

이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”

입력 2025.08.12 (19:13) 수정 2025.08.12 (19:47)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘감전 사고’ 포스코이앤씨 압수수색…“안전 조치 확인”

‘감전 사고’ 포스코이앤씨 압수수색…“안전 조치 확인”
내일 중부도 비…수도권 시간당 50mm 예보

내일 중부도 비…수도권 시간당 50mm 예보

다음
[앵커]

산재 사망사고 발생 시 직보하라고 지시를 내린 이재명 대통령이 오늘 국무회의에서 부처를 대상으로 대응 상황 점검에 나섰습니다.

이 대통령은 후진적인 산재공화국을 반드시 뜯어고치겠다며 필요시 법 개정도 검토하겠다고 밝혔습니다.

이희연 기자의 보도입니다.

[리포트]

반복되는 산재 사고에 앞으로 모든 사망 사고를 직접 보고하라는 지시를 내린 이재명 대통령.

휴가 복귀 후 첫 정기 국무회의 일성도 산재 대응이었습니다.

이 대통령은 후진적 산재 공화국을 반드시 뜯어고치겠다고 강조했습니다.

[이재명 대통령 : "필요하면 관련 법을 개정해서라도 이런 후진적인 산재 공화국을 반드시 벗어나도록 해야 되겠습니다."]

특히 위험한 작업을 하청이나 외주로 주는 게 문제라며 대책 마련을 지시했습니다.

[이재명 대통령 : "책임은 안 지고 이익은 보겠다고 하는 거 옳지 않죠. 어쨌든 제도가 있는 범위 내에서 할 수 있는 최대치의 조치를 해 주시도록 하고."]

한편, 이 대통령은 우리 군의 대북 확성기 철거 이후 북한도 일부 확성기를 철거했다는 소식을 언급했습니다.

그러면서 상호적인 조치를 통해 남북 간에 대화와 소통이 열려가기를 기대한다고 밝혔습니다.

[이재명 대통령 : "대한민국의 조치에 맞춰서 북측도 불필요하고 비용 드는 확성기를 상호 철거했으면 좋겠습니다."]

이 대통령은 남북 관계가 서로에게 피해를 끼치는 관계가 아니라 도움 되는 관계로 전환됐으면 좋겠다며, 대화와 소통을 빨리 시작하자고 말했습니다.

KBS 뉴스 이희연입니다.

촬영기자:김한빈/영상편집:이진이

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”
    • 입력 2025-08-12 19:13:44
    • 수정2025-08-12 19:47:56
    뉴스 7
[앵커]

산재 사망사고 발생 시 직보하라고 지시를 내린 이재명 대통령이 오늘 국무회의에서 부처를 대상으로 대응 상황 점검에 나섰습니다.

이 대통령은 후진적인 산재공화국을 반드시 뜯어고치겠다며 필요시 법 개정도 검토하겠다고 밝혔습니다.

이희연 기자의 보도입니다.

[리포트]

반복되는 산재 사고에 앞으로 모든 사망 사고를 직접 보고하라는 지시를 내린 이재명 대통령.

휴가 복귀 후 첫 정기 국무회의 일성도 산재 대응이었습니다.

이 대통령은 후진적 산재 공화국을 반드시 뜯어고치겠다고 강조했습니다.

[이재명 대통령 : "필요하면 관련 법을 개정해서라도 이런 후진적인 산재 공화국을 반드시 벗어나도록 해야 되겠습니다."]

특히 위험한 작업을 하청이나 외주로 주는 게 문제라며 대책 마련을 지시했습니다.

[이재명 대통령 : "책임은 안 지고 이익은 보겠다고 하는 거 옳지 않죠. 어쨌든 제도가 있는 범위 내에서 할 수 있는 최대치의 조치를 해 주시도록 하고."]

한편, 이 대통령은 우리 군의 대북 확성기 철거 이후 북한도 일부 확성기를 철거했다는 소식을 언급했습니다.

그러면서 상호적인 조치를 통해 남북 간에 대화와 소통이 열려가기를 기대한다고 밝혔습니다.

[이재명 대통령 : "대한민국의 조치에 맞춰서 북측도 불필요하고 비용 드는 확성기를 상호 철거했으면 좋겠습니다."]

이 대통령은 남북 관계가 서로에게 피해를 끼치는 관계가 아니라 도움 되는 관계로 전환됐으면 좋겠다며, 대화와 소통을 빨리 시작하자고 말했습니다.

KBS 뉴스 이희연입니다.

촬영기자:김한빈/영상편집:이진이
이희연
이희연 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게
[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도
[단독] IMS모빌리티에 산업은행 100억 투자…‘김건희 집사’에게만 34억 원

[단독] IMS모빌리티에 산업은행 100억 투자…‘김건희 집사’에게만 34억 원
이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”

이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.