뉴스7(전주)

“새만금 신공항 취소” 260km 걷다…재계는 “조속한 착공”

입력 2025.08.12 (19:20) 수정 2025.08.12 (19:38)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

군산시, 산단 추가 매립 건의…새만금 기본계획 반영은?

군산시, 산단 추가 매립 건의…새만금 기본계획 반영은?
언제는 ‘논콩’ 많이 심으라더니…이제는 다시 줄이라고?

언제는 ‘논콩’ 많이 심으라더니…이제는 다시 줄이라고?

다음
[앵커]

새만금 신공항 철회를 요구해 온 이들이 한 달간 거리로 나섭니다.

신공항 계획 취소 선고를 앞둔 법원으로 향하는 건데요.

반면 경제단체는 사업을 서둘러야 한다고 요구하고 있습니다.

안승길 기자입니다.

[리포트]

각기 다른 얼굴의 새 모자를 쓴 이들이 모였습니다.

새만금 일대를 오가는 멸종위기종의 모습을 빚었습니다.

공항이 터를 닦으면 새와 갯벌 생태가 파괴될 거라는 경고, 다섯 달째 환경청 앞 천막 농성을 이어온 생태-평화단체가 한 달간의 거리 행진을 시작합니다.

[문정현/신부 : "새만금 신공항 동의하지 마라. 부동의하라. 그렇게 판결하라고 주장하기 위해 오늘 길을 떠나는 겁니다."]

목적지는 다음 달 신공항 기본계획 취소 소송 선고를 앞둔 서울행정법원.

큰뒷부리도요가 앞선 260km 여정을 통해 취소 인용을 외치고, 닿는 곳마다 연대해 뜻을 모을 계획입니다.

[신혜정/새,사람행진단 : "함께 행진하며 물을 것입니다. 2006년 새만금의 수많은 생명을 구하지 못했던 법이 수라갯벌을 찾는 큰뒷부리도요를 구할 수 있을지 묻습니다."]

결과에 따라 항고 혹은 집행정지 등이 엇갈리며 법정 다툼은 길어질 예정.

새 떼와의 충돌이 빚은 제주항공 참사는, 과정 전반 변수가 될 전망입니다.

소송과 별도로 환경영향평가 본안을 평가하는 전북환경청은, 조류 충돌과 서식지 이주 대책 등이 부족하다고 보고, 서울항공청에 1차 보완을 요구했습니다.

[전북지방환경청 관계자/음성변조 : "보완 요구서를 검토해 봤을 때 조금 더 보완이 필요하다고 판단되면 재보완 요구를 합니다."]

한편 경제단체는 지역 발전과 올림픽 유치를 위해 사업에 속도를 내야 한다고 요구했고, 전북도는 올해 착공, 2029년 개항을 목표로 정부와 협력하겠다는 입장입니다.

KBS 뉴스 안승길입니다.

촬영기자:정성수

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “새만금 신공항 취소” 260km 걷다…재계는 “조속한 착공”
    • 입력 2025-08-12 19:20:33
    • 수정2025-08-12 19:38:52
    뉴스7(전주)
[앵커]

새만금 신공항 철회를 요구해 온 이들이 한 달간 거리로 나섭니다.

신공항 계획 취소 선고를 앞둔 법원으로 향하는 건데요.

반면 경제단체는 사업을 서둘러야 한다고 요구하고 있습니다.

안승길 기자입니다.

[리포트]

각기 다른 얼굴의 새 모자를 쓴 이들이 모였습니다.

새만금 일대를 오가는 멸종위기종의 모습을 빚었습니다.

공항이 터를 닦으면 새와 갯벌 생태가 파괴될 거라는 경고, 다섯 달째 환경청 앞 천막 농성을 이어온 생태-평화단체가 한 달간의 거리 행진을 시작합니다.

[문정현/신부 : "새만금 신공항 동의하지 마라. 부동의하라. 그렇게 판결하라고 주장하기 위해 오늘 길을 떠나는 겁니다."]

목적지는 다음 달 신공항 기본계획 취소 소송 선고를 앞둔 서울행정법원.

큰뒷부리도요가 앞선 260km 여정을 통해 취소 인용을 외치고, 닿는 곳마다 연대해 뜻을 모을 계획입니다.

[신혜정/새,사람행진단 : "함께 행진하며 물을 것입니다. 2006년 새만금의 수많은 생명을 구하지 못했던 법이 수라갯벌을 찾는 큰뒷부리도요를 구할 수 있을지 묻습니다."]

결과에 따라 항고 혹은 집행정지 등이 엇갈리며 법정 다툼은 길어질 예정.

새 떼와의 충돌이 빚은 제주항공 참사는, 과정 전반 변수가 될 전망입니다.

소송과 별도로 환경영향평가 본안을 평가하는 전북환경청은, 조류 충돌과 서식지 이주 대책 등이 부족하다고 보고, 서울항공청에 1차 보완을 요구했습니다.

[전북지방환경청 관계자/음성변조 : "보완 요구서를 검토해 봤을 때 조금 더 보완이 필요하다고 판단되면 재보완 요구를 합니다."]

한편 경제단체는 지역 발전과 올림픽 유치를 위해 사업에 속도를 내야 한다고 요구했고, 전북도는 올해 착공, 2029년 개항을 목표로 정부와 협력하겠다는 입장입니다.

KBS 뉴스 안승길입니다.

촬영기자:정성수
안승길
안승길 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게
[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도
[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”

이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.