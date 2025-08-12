[집중인터뷰] ‘교제 살인 사건’ 수사 결과 발표…“치밀한 계획 범죄”
입력 2025.08.12 (19:22) 수정 2025.08.12 (19:40)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
[앵커]
최근 지역사회를 충격에 빠뜨린 ‘대전 교제 살인 사건’에 대한 경찰 수사 결과가 오늘 발표됐습니다.
사건 발생 2주 만에 공개된 이번 결과에서는 피의자가 범행을 수개월 전부터 준비한 정황이 드러났는데요.
이와 관련해 중부대 경찰행정학과 신소영 교수와 이야기 나눠보겠습니다.
경찰 조사에서 범행을 수개월 전부터 준비한 정황이 드러났습니다.
주요 수사 결과, 어떻게 보십니까?
[앵커]
피해자가 네 차례나 경찰에 신고했지만 참극을 막지 못했습니다.
'예고된 비극'이라는 지적에 대해 어떻게 생각하십니까?
[앵커]
이번 사건은 아직 조사 중이지만 최근 교제폭력과 같은 관계성 범죄가 늘어나는 추세인데요.
피해자 보호와 가해자 제재가 현장에서 제대로 작동하지 않는 이유, 뭐라고 보십니까?
[앵커]
경찰청이 교제 살인 재발 방지를 위한 대책을 내놨는데요.
현시점에서 어떤 부분을 보완해야 실효성을 높일 수 있을까요?
최근 지역사회를 충격에 빠뜨린 ‘대전 교제 살인 사건’에 대한 경찰 수사 결과가 오늘 발표됐습니다.
사건 발생 2주 만에 공개된 이번 결과에서는 피의자가 범행을 수개월 전부터 준비한 정황이 드러났는데요.
이와 관련해 중부대 경찰행정학과 신소영 교수와 이야기 나눠보겠습니다.
경찰 조사에서 범행을 수개월 전부터 준비한 정황이 드러났습니다.
주요 수사 결과, 어떻게 보십니까?
[앵커]
피해자가 네 차례나 경찰에 신고했지만 참극을 막지 못했습니다.
'예고된 비극'이라는 지적에 대해 어떻게 생각하십니까?
[앵커]
이번 사건은 아직 조사 중이지만 최근 교제폭력과 같은 관계성 범죄가 늘어나는 추세인데요.
피해자 보호와 가해자 제재가 현장에서 제대로 작동하지 않는 이유, 뭐라고 보십니까?
[앵커]
경찰청이 교제 살인 재발 방지를 위한 대책을 내놨는데요.
현시점에서 어떤 부분을 보완해야 실효성을 높일 수 있을까요?
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [집중인터뷰] ‘교제 살인 사건’ 수사 결과 발표…“치밀한 계획 범죄”
-
- 입력 2025-08-12 19:22:08
- 수정2025-08-12 19:40:52
[앵커]
최근 지역사회를 충격에 빠뜨린 ‘대전 교제 살인 사건’에 대한 경찰 수사 결과가 오늘 발표됐습니다.
사건 발생 2주 만에 공개된 이번 결과에서는 피의자가 범행을 수개월 전부터 준비한 정황이 드러났는데요.
이와 관련해 중부대 경찰행정학과 신소영 교수와 이야기 나눠보겠습니다.
경찰 조사에서 범행을 수개월 전부터 준비한 정황이 드러났습니다.
주요 수사 결과, 어떻게 보십니까?
[앵커]
피해자가 네 차례나 경찰에 신고했지만 참극을 막지 못했습니다.
'예고된 비극'이라는 지적에 대해 어떻게 생각하십니까?
[앵커]
이번 사건은 아직 조사 중이지만 최근 교제폭력과 같은 관계성 범죄가 늘어나는 추세인데요.
피해자 보호와 가해자 제재가 현장에서 제대로 작동하지 않는 이유, 뭐라고 보십니까?
[앵커]
경찰청이 교제 살인 재발 방지를 위한 대책을 내놨는데요.
현시점에서 어떤 부분을 보완해야 실효성을 높일 수 있을까요?
최근 지역사회를 충격에 빠뜨린 ‘대전 교제 살인 사건’에 대한 경찰 수사 결과가 오늘 발표됐습니다.
사건 발생 2주 만에 공개된 이번 결과에서는 피의자가 범행을 수개월 전부터 준비한 정황이 드러났는데요.
이와 관련해 중부대 경찰행정학과 신소영 교수와 이야기 나눠보겠습니다.
경찰 조사에서 범행을 수개월 전부터 준비한 정황이 드러났습니다.
주요 수사 결과, 어떻게 보십니까?
[앵커]
피해자가 네 차례나 경찰에 신고했지만 참극을 막지 못했습니다.
'예고된 비극'이라는 지적에 대해 어떻게 생각하십니까?
[앵커]
이번 사건은 아직 조사 중이지만 최근 교제폭력과 같은 관계성 범죄가 늘어나는 추세인데요.
피해자 보호와 가해자 제재가 현장에서 제대로 작동하지 않는 이유, 뭐라고 보십니까?
[앵커]
경찰청이 교제 살인 재발 방지를 위한 대책을 내놨는데요.
현시점에서 어떤 부분을 보완해야 실효성을 높일 수 있을까요?
-
- KBS 지역국의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.