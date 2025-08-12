이양수 “신용카드 포인트 4년간 3,160억 소멸”

동영상 고정 취소

최근 4년 동안 신용카드 사용자가 쓰지 못해 사라진 포인트가 3,100억 원 어치가 넘는 다는 분석이 나왔습니다.



이양수 국회의원이 금융감독원으로부터 제출받은 8개 신용카드사의 포인트 소멸액을 보면 2021년부터 2024년까지 3,160억 원 수준이었습니다 올해 상반기에도 360억 원 어치의 신용카드 포인트가 소멸됐습니다.



이 의원은 소비자가 포인트 활용 혜택을 누릴 수 있도록 제도 개선이 필요하다고 지적했습니다.



