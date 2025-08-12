이양수 “신용카드 포인트 4년간 3,160억 소멸”
입력 2025.08.12 (19:23) 수정 2025.08.12 (19:37)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
최근 4년 동안 신용카드 사용자가 쓰지 못해 사라진 포인트가 3,100억 원 어치가 넘는 다는 분석이 나왔습니다.
이양수 국회의원이 금융감독원으로부터 제출받은 8개 신용카드사의 포인트 소멸액을 보면 2021년부터 2024년까지 3,160억 원 수준이었습니다 올해 상반기에도 360억 원 어치의 신용카드 포인트가 소멸됐습니다.
이 의원은 소비자가 포인트 활용 혜택을 누릴 수 있도록 제도 개선이 필요하다고 지적했습니다.
이양수 국회의원이 금융감독원으로부터 제출받은 8개 신용카드사의 포인트 소멸액을 보면 2021년부터 2024년까지 3,160억 원 수준이었습니다 올해 상반기에도 360억 원 어치의 신용카드 포인트가 소멸됐습니다.
이 의원은 소비자가 포인트 활용 혜택을 누릴 수 있도록 제도 개선이 필요하다고 지적했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 이양수 “신용카드 포인트 4년간 3,160억 소멸”
-
- 입력 2025-08-12 19:23:08
- 수정2025-08-12 19:37:30
최근 4년 동안 신용카드 사용자가 쓰지 못해 사라진 포인트가 3,100억 원 어치가 넘는 다는 분석이 나왔습니다.
이양수 국회의원이 금융감독원으로부터 제출받은 8개 신용카드사의 포인트 소멸액을 보면 2021년부터 2024년까지 3,160억 원 수준이었습니다 올해 상반기에도 360억 원 어치의 신용카드 포인트가 소멸됐습니다.
이 의원은 소비자가 포인트 활용 혜택을 누릴 수 있도록 제도 개선이 필요하다고 지적했습니다.
이양수 국회의원이 금융감독원으로부터 제출받은 8개 신용카드사의 포인트 소멸액을 보면 2021년부터 2024년까지 3,160억 원 수준이었습니다 올해 상반기에도 360억 원 어치의 신용카드 포인트가 소멸됐습니다.
이 의원은 소비자가 포인트 활용 혜택을 누릴 수 있도록 제도 개선이 필요하다고 지적했습니다.
-
-
박상용 기자 miso@kbs.co.kr박상용 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.