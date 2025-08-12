뉴스7(전주)

[이슈K] 전북 기회발전특구 8개로…대규모 투자 기대

입력 2025.08.12 (19:26) 수정 2025.08.12 (19:41)

[앵커]

이슈 K시간입니다.

최근 남원일반산업단지 일대가 기회발전특구로 지정되면서 전북의 기회발전특구는 총 5개 시군에 8개 산업단지로 늘었습니다.

기회발전특구는 비수도권 지역에 대규모 투자를 유치하고 경제 성장을 촉진하기 위해 다양한 혜택을 주는 특별구역인데요,

전북의 기회발전특구 발전 방향과 기대효과에 대해 자세히 짚어봅니다.

전북특별자치도 기업유치과 양선화 과장, 나와 있습니다.

어서 오세요.

과장님, 지난달 남원시가 새롭게 전북의 기회발전특구로 지정됐습니다.

먼저, 기회발전특구가 무엇인지, 도내 현황은 어떤지 정리해주시죠.

[앵커]

남원의 추가 지정으로 전북에서 상대적으로 발전이 더뎠던 동부산악권지역의 산업 활성화를 끌어낼 수 있을지 관심을 끌고 있는데요,

전북에는 어떤 기업들의 투자가 예정돼 있고, 이를 통해 어떤 효과가 있을 것으로 기대하시는지요?

[앵커]

하지만 산업 기반이 취약한 전북은 기업 투자를 유치하기에 상대적으로 불리한 조건이라는 지적이 나옵니다.

영남 등 다른 지역과의 격차를 메우기 위한 대안, 마련돼 있을까요?

[앵커]

기회발전특구 제도의 성패는 지자체들의 실행 역량에 달렸다는 지적도 있습니다.

앞으로 전북은 어떤 노력을 통해 기회발전특구를 발전시켜 나갈 계획인지요?

[앵커]

네, 여기까지 듣겠습니다.

나와 주셔서 감사합니다.

영상편집:한동엽/글·구성:이은선

  • [이슈K] 전북 기회발전특구 8개로…대규모 투자 기대
    • 입력 2025-08-12 19:26:01
    • 수정2025-08-12 19:41:30
    뉴스7(전주)
[앵커]

이슈 K시간입니다.

최근 남원일반산업단지 일대가 기회발전특구로 지정되면서 전북의 기회발전특구는 총 5개 시군에 8개 산업단지로 늘었습니다.

기회발전특구는 비수도권 지역에 대규모 투자를 유치하고 경제 성장을 촉진하기 위해 다양한 혜택을 주는 특별구역인데요,

전북의 기회발전특구 발전 방향과 기대효과에 대해 자세히 짚어봅니다.

전북특별자치도 기업유치과 양선화 과장, 나와 있습니다.

어서 오세요.

과장님, 지난달 남원시가 새롭게 전북의 기회발전특구로 지정됐습니다.

먼저, 기회발전특구가 무엇인지, 도내 현황은 어떤지 정리해주시죠.

[앵커]

남원의 추가 지정으로 전북에서 상대적으로 발전이 더뎠던 동부산악권지역의 산업 활성화를 끌어낼 수 있을지 관심을 끌고 있는데요,

전북에는 어떤 기업들의 투자가 예정돼 있고, 이를 통해 어떤 효과가 있을 것으로 기대하시는지요?

[앵커]

하지만 산업 기반이 취약한 전북은 기업 투자를 유치하기에 상대적으로 불리한 조건이라는 지적이 나옵니다.

영남 등 다른 지역과의 격차를 메우기 위한 대안, 마련돼 있을까요?

[앵커]

기회발전특구 제도의 성패는 지자체들의 실행 역량에 달렸다는 지적도 있습니다.

앞으로 전북은 어떤 노력을 통해 기회발전특구를 발전시켜 나갈 계획인지요?

[앵커]

네, 여기까지 듣겠습니다.

나와 주셔서 감사합니다.

영상편집:한동엽/글·구성:이은선
