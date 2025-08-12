“혈세 경쟁 공모 갑질”…“공모 포기 이기적”

동영상 고정 취소

강원FC가 내년 홈경기를 강릉에서만 개최하기로 하자, 정치권이 공방을 벌였습니다.



더불어민주당 춘천시의회 의원들은 혈세 경쟁으로 홈경기 개최지를 공모하는 것은 강원 FC의 갑질이라며, 구단주 김진태 도지사와 강원 FC 김병지 대표의 사퇴를 촉구했습니다.



반면, 국민의힘 춘천시의원들은 춘천시의 공모 포기는 지극히 편협하고 이기적인 결정이라며, 공모를 보이콧한 육동한 춘천시장의 사퇴를 요구했습니다.



