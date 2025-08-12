춘천, 2029년까지 택시 209대 감차

동영상 고정 취소

춘천시가 승객 감소에 맞춰 2029년까지 택시 209대를 줄입니다.



이는 올해 춘천 지역의 택시 면허가 1,679대로, 적정 수준보다 200대 이상 많은 걸로 산정됐기 때문입니다.



이에 따라 내년부터 4년 동안 해마다 50대가량의 감차를 진행할 계획입니다.



감차 보상금은 택시 1대당 4,600만 원입니다.



