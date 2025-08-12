[여기는 원주] 강원혁신도시 공공기관 임직원 12% ‘원주 미이주’ 외

동영상 고정 취소

강원혁신도시 공공기관 임직원의 10명 중 1명 정도가 원주로 이주하지 않은 것으로 나타났습니다.



강원혁신도시발전지원센터는 지난해 12월 말 기준, 강원혁신도시 공공기관 임직원 7,180여 명 가운데 12%인 850여 명이 '원주 미이주'로 조사됐다고 밝혔습니다.



원주 이주자는 전체의 88%인 6,330명이었습니다.



이 가운데 가족 동반 이주는 39%, 단신 이주는 22%였습니다.



원주, 지방세 체납자 가상 자산 압류



원주시가 다음 달(9월)부터 지방세 체납자의 가상 자산을 압류합니다.



이를 위해, 국내 주요 가상 자산 거래소 3곳과 협조해, 지방세 100만 원 이상 체납자의 가상 자산 보유 현황 자료를 검토하고 있습니다.



또, 확인된 체납자에 대해 기존 부동산과 예금, 차량 등과 더불어 가상 자산에 대한 압류 절차를 밟을 계획입니다.



평창, 예방접종 위탁 의료기관 13곳 점검



평창군이 다음 달(9월) 10일까지, 예방 접종 위탁 의료기관을 점검합니다.



점검 대상은 지역 내 의료기관 13곳입니다.



이번 점검에선 백신 관리 실태와 예방접종 위탁 기준 준수 여부 등을 확인합니다.



평창군은 위반 사항이 확인되면 행정 처분할 방침입니다.



제14회 둔내고랭지토마토축제 14일 개막



'제14회 둔내고랭지토마토축제'가 모레(14일)부터 사흘 동안 횡성군 둔내종합체육공원 일원에서 열립니다.



축제 첫날인 모레(14일)에는 축제 개막식과 축하 공연이 열립니다.



또, 축제 기간 토마토 풀장에서는 금반지 찾기 행사 등이 마련됩니다.



이와 함께, 전통주 빚기 체험과 토마토 모종 키우기, 물총놀이 등 다양한 체험행사가 이어집니다.



