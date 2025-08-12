뉴스7(대전)

[날씨] 대전·세종·충남 모레 오후까지 비…많은 곳 100mm↑

입력 2025.08.12 (19:39) 수정 2025.08.12 (20:08)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

전투기 스텔스 핵심 기술 국내 기술로 개발

전투기 스텔스 핵심 기술 국내 기술로 개발
[뉴스7 대전·세종·충남 클로징]

[뉴스7 대전·세종·충남 클로징]

다음
오늘은 남부 지방을 중심으로 강한 비가 내리고 있습니다.

비구름은 점차 북상해 곧 우리 지역에도 비가 내리기 시작하겠습니다.

내일은 비가 전국으로 확대되겠고요.

목요일인 모레까지 이어지겠습니다.

이번 비는 새벽과 오전사이 강하게 집중되겠습니다.

내일 새벽부터 오전까지는 충남 북부 서해안에, 그리고 모레 새벽은 충남 북부에 시간당 30mm 안팎의 세찬 비가 쏟아질 수 있겠습니다.

모레까지 우리 지역 예상 강수량을 보시면, 대전, 세종과 충남 남부에 20에서 60밀리미터, 충남 북부는 30에서 100밀리미터 이상이 되겠습니다.

내일 아침 기온 대전과 논산이 24도로 오늘보다 4도 가량 높겠고요.

낮 기온은 세종 30도, 대전 31도로 오늘과 비슷하겠습니다.

당진의 아침 기온 24도, 한낮에 아산이 30도를 보이겠습니다.

서천의 아침 기온 24도에서 시작해 낮 기온은 보령이 31도까지 오르겠습니다.

바다의 물결은 서해 중부 전 해상에서 매우 높게 일겠습니다.

광복절인 금요일은 날이 점차 개겠고요.

기온이 33도까지 오르면서 무덥겠습니다.

지금까지 날씨였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [날씨] 대전·세종·충남 모레 오후까지 비…많은 곳 100mm↑
    • 입력 2025-08-12 19:39:16
    • 수정2025-08-12 20:08:27
    뉴스7(대전)
오늘은 남부 지방을 중심으로 강한 비가 내리고 있습니다.

비구름은 점차 북상해 곧 우리 지역에도 비가 내리기 시작하겠습니다.

내일은 비가 전국으로 확대되겠고요.

목요일인 모레까지 이어지겠습니다.

이번 비는 새벽과 오전사이 강하게 집중되겠습니다.

내일 새벽부터 오전까지는 충남 북부 서해안에, 그리고 모레 새벽은 충남 북부에 시간당 30mm 안팎의 세찬 비가 쏟아질 수 있겠습니다.

모레까지 우리 지역 예상 강수량을 보시면, 대전, 세종과 충남 남부에 20에서 60밀리미터, 충남 북부는 30에서 100밀리미터 이상이 되겠습니다.

내일 아침 기온 대전과 논산이 24도로 오늘보다 4도 가량 높겠고요.

낮 기온은 세종 30도, 대전 31도로 오늘과 비슷하겠습니다.

당진의 아침 기온 24도, 한낮에 아산이 30도를 보이겠습니다.

서천의 아침 기온 24도에서 시작해 낮 기온은 보령이 31도까지 오르겠습니다.

바다의 물결은 서해 중부 전 해상에서 매우 높게 일겠습니다.

광복절인 금요일은 날이 점차 개겠고요.

기온이 33도까지 오르면서 무덥겠습니다.

지금까지 날씨였습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

대전-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게
[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도
[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”

이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.