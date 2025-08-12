[날씨] 대전·세종·충남 모레 오후까지 비…많은 곳 100mm↑

동영상 고정 취소

오늘은 남부 지방을 중심으로 강한 비가 내리고 있습니다.



비구름은 점차 북상해 곧 우리 지역에도 비가 내리기 시작하겠습니다.



내일은 비가 전국으로 확대되겠고요.



목요일인 모레까지 이어지겠습니다.



이번 비는 새벽과 오전사이 강하게 집중되겠습니다.



내일 새벽부터 오전까지는 충남 북부 서해안에, 그리고 모레 새벽은 충남 북부에 시간당 30mm 안팎의 세찬 비가 쏟아질 수 있겠습니다.



모레까지 우리 지역 예상 강수량을 보시면, 대전, 세종과 충남 남부에 20에서 60밀리미터, 충남 북부는 30에서 100밀리미터 이상이 되겠습니다.



내일 아침 기온 대전과 논산이 24도로 오늘보다 4도 가량 높겠고요.



낮 기온은 세종 30도, 대전 31도로 오늘과 비슷하겠습니다.



당진의 아침 기온 24도, 한낮에 아산이 30도를 보이겠습니다.



서천의 아침 기온 24도에서 시작해 낮 기온은 보령이 31도까지 오르겠습니다.



바다의 물결은 서해 중부 전 해상에서 매우 높게 일겠습니다.



광복절인 금요일은 날이 점차 개겠고요.



기온이 33도까지 오르면서 무덥겠습니다.



지금까지 날씨였습니다.



