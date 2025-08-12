IT·과학

이진숙 방통위원장 “방송국 경영진 무력화”…개정 방송법 비판

입력 2025.08.12 (19:39) 수정 2025.08.12 (19:58)

이진숙 방송통신위원장이 지난 5일 국회 본회의를 통과한 개정 방송법에 대해 “방송사 경영진을 무력화하고 노조 대표를 사실상의 경영진으로 승격·편입시키도록 만들었다”고 비판했습니다.

이 위원장은 오늘(12일) 페이스북에 올린 글에서 “(개정)방송법은 편성위원회라는 무소불위의 위원회를 만들었다”며 이같이 주장했습니다.

이 위원장은 또 “사측 대표 5명과 대표 교섭 노조 5명의 구조가 될 것”이라며, “사실상 노사의 ‘공동 경영진’이고, 사장은 편성위원회의 ‘일원’으로 지위가 격하되면서 인사권을 포함한 경영권도 축소된다”고 날을 세웠습니다.

이어 “어느 프로그램을 어느 시간에 심고, 어떤 프로그램을 살리고 죽일지 결정하는 권한이 편성위원회로 이관된다”며 “무소불위의 권한을 가진 편성위원회 설치를 민영 방송사에도 의무화하고 노사 동수의 대표가 ‘공동경영’을 하도록 하는 것이 자유민주주의, 자본주의 국가에서 정상인 것인가”라고 반문했습니다.

개정 방송법은 KBS·MBC·SBS·EBS 등 지상파 텔레비전, 채널A·JTBC·TV조선·MBN 등 종합편성채널, 연합뉴스TV·YTN 등 보도전문채널 방송 사업자에 대해 사업자가 사내 구성원 중에서 추천하는 사람 5명과 취재·보도·제작·편성 부문 종사자 대표가 추천하는 사람 5명으로 편성위원회를 구성하도록 규정하고 있습니다.

편성위원회는 방송편성 책임자에 대한 제청 권한을 가지며 편성 규약 제정과 개정, 시청자위원회 위원 추천 관련 사항 등을 심의·의결합니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

김민철
김민철 기자

