뉴스 7

[퇴근길 날씨] 내일, 중부지방 집중호우…최대 150mm 이상

입력 2025.08.12 (19:39) 수정 2025.08.12 (19:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

“하와이, 8.15km 대한독립의 길을 걷다”

“하와이, 8.15km 대한독립의 길을 걷다”
클로징

클로징

다음
정체전선의 영향으로 남부지방에 비가 내리고 있습니다.

내일은 전국적으로 비가 확대되겠고 특히, 중부지방에 집중호우가 예상됩니다.

현재, 전남 목포에 시간당 30mm 이상 강한 비가 쏟아지고 있습니다.

내일은 정체전선이 북상하면서 수도권에 시간당 30에서 50mm의 집중호우가 쏟아지겠습니다.

강원과 충남, 전남에도 강한 비가 예상됩니다.

모레까지 인천과 경기 북부에 150mm 이상, 충남 북부에 100mm 이상 내리겠습니다.

내일 중부지방과 서해안에 바람도 강하게 불어 비바람 피해 없도록 유의하셔야겠습니다.

내일 아침 기온 서울과 전주 25도로 오늘보다 높겠습니다.

한낮 기온 서울 28도로 오늘보다 낮겠고 남부지방은 오늘보다 기온이 올라 무덥겠습니다.

바다의 물결은 서해 먼바다에서 최고 3.5m까지 높게 일겠습니다.

날씨 전해드렸습니다.

김규리 기상캐스터/그래픽:한세희

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [퇴근길 날씨] 내일, 중부지방 집중호우…최대 150mm 이상
    • 입력 2025-08-12 19:39:56
    • 수정2025-08-12 19:43:35
    뉴스 7
정체전선의 영향으로 남부지방에 비가 내리고 있습니다.

내일은 전국적으로 비가 확대되겠고 특히, 중부지방에 집중호우가 예상됩니다.

현재, 전남 목포에 시간당 30mm 이상 강한 비가 쏟아지고 있습니다.

내일은 정체전선이 북상하면서 수도권에 시간당 30에서 50mm의 집중호우가 쏟아지겠습니다.

강원과 충남, 전남에도 강한 비가 예상됩니다.

모레까지 인천과 경기 북부에 150mm 이상, 충남 북부에 100mm 이상 내리겠습니다.

내일 중부지방과 서해안에 바람도 강하게 불어 비바람 피해 없도록 유의하셔야겠습니다.

내일 아침 기온 서울과 전주 25도로 오늘보다 높겠습니다.

한낮 기온 서울 28도로 오늘보다 낮겠고 남부지방은 오늘보다 기온이 올라 무덥겠습니다.

바다의 물결은 서해 먼바다에서 최고 3.5m까지 높게 일겠습니다.

날씨 전해드렸습니다.

김규리 기상캐스터/그래픽:한세희
김규리
김규리 기상캐스터

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게
[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도
[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”

이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.