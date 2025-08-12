튀르키예 매체 “젤렌스키 측근들, 비자금 700억원 UAE로 송금”

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 측근이 부패 사건에 연루됐으며 거액을 중동의 아랍에미리트(UAE)로 송금해왔다고 튀르키예 매체가 보도했습니다.



현지시각 12일 튀르키예 일간 아이든르크에 따르면, 젤렌스키 대통령의 주변 인사들이 우크라이나 국가자산기금 전 고문인 안드리 흐미린에 연계된 UAE 계좌 2곳으로 한 달에 약 5천만달러(약 700억원)를 송금해온 것으로 알려졌습니다.



아이든르크는 우크라이나 국가반부패국(NABU)과 반부패특별검사실(SAPO)이 이같은 자금 흐름을 추적해왔다며 흐미린을 ‘부패 자금의 관리자’로 지목했습니다.



또 흐미린이 최근 국가반부패국의 수사대상인 올렉시 체르니쇼우 전 부총리 사건과도 연루됐다고 아이든르크는 주장했습니다.



이와 관련해 지난해 10월 우크라이나 매체 키이우인디펜던트는 국가반부패국과 반부패특별검사실의 공동수사로 국가자산기금 기관장이던 드미트로 센니첸코가 흐미린 등과 공모해 국유기업에서 2,300만유로를 횡령하고 3억3,300만유로(약 5,370억원)을 세탁한 혐의를 밝혀냈다고 보도한 바 있습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



