국제

튀르키예 매체 “젤렌스키 측근들, 비자금 700억원 UAE로 송금”

입력 2025.08.12 (19:40) 수정 2025.08.12 (20:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 측근이 부패 사건에 연루됐으며 거액을 중동의 아랍에미리트(UAE)로 송금해왔다고 튀르키예 매체가 보도했습니다.

현지시각 12일 튀르키예 일간 아이든르크에 따르면, 젤렌스키 대통령의 주변 인사들이 우크라이나 국가자산기금 전 고문인 안드리 흐미린에 연계된 UAE 계좌 2곳으로 한 달에 약 5천만달러(약 700억원)를 송금해온 것으로 알려졌습니다.

아이든르크는 우크라이나 국가반부패국(NABU)과 반부패특별검사실(SAPO)이 이같은 자금 흐름을 추적해왔다며 흐미린을 ‘부패 자금의 관리자’로 지목했습니다.

또 흐미린이 최근 국가반부패국의 수사대상인 올렉시 체르니쇼우 전 부총리 사건과도 연루됐다고 아이든르크는 주장했습니다.

이와 관련해 지난해 10월 우크라이나 매체 키이우인디펜던트는 국가반부패국과 반부패특별검사실의 공동수사로 국가자산기금 기관장이던 드미트로 센니첸코가 흐미린 등과 공모해 국유기업에서 2,300만유로를 횡령하고 3억3,300만유로(약 5,370억원)을 세탁한 혐의를 밝혀냈다고 보도한 바 있습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 튀르키예 매체 “젤렌스키 측근들, 비자금 700억원 UAE로 송금”
    • 입력 2025-08-12 19:40:36
    • 수정2025-08-12 20:00:00
    국제
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 측근이 부패 사건에 연루됐으며 거액을 중동의 아랍에미리트(UAE)로 송금해왔다고 튀르키예 매체가 보도했습니다.

현지시각 12일 튀르키예 일간 아이든르크에 따르면, 젤렌스키 대통령의 주변 인사들이 우크라이나 국가자산기금 전 고문인 안드리 흐미린에 연계된 UAE 계좌 2곳으로 한 달에 약 5천만달러(약 700억원)를 송금해온 것으로 알려졌습니다.

아이든르크는 우크라이나 국가반부패국(NABU)과 반부패특별검사실(SAPO)이 이같은 자금 흐름을 추적해왔다며 흐미린을 ‘부패 자금의 관리자’로 지목했습니다.

또 흐미린이 최근 국가반부패국의 수사대상인 올렉시 체르니쇼우 전 부총리 사건과도 연루됐다고 아이든르크는 주장했습니다.

이와 관련해 지난해 10월 우크라이나 매체 키이우인디펜던트는 국가반부패국과 반부패특별검사실의 공동수사로 국가자산기금 기관장이던 드미트로 센니첸코가 흐미린 등과 공모해 국유기업에서 2,300만유로를 횡령하고 3억3,300만유로(약 5,370억원)을 세탁한 혐의를 밝혀냈다고 보도한 바 있습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게
[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도
[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”

이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.