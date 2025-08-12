[여기는 강릉] 강릉 가뭄 단계 ‘경계’ 격상…정부, 가뭄 대응 논의 외

동영상 고정 취소

강릉시 오봉저수지 저수율이 25%대로 떨어짐에 따라 강릉시 가뭄단계가 '경계'로 격상됐습니다.



이에 행정안전부와 환경부 등은 오늘(12일) '범정부 합동 가뭄 TF 대책 회의'를 열고, 대체 용수 확보와 운반급수 및 제한 급수 등 가뭄 피해를 최소화하기 위한 기관별 대책을 논의했습니다.



또, 우선 이번 주 내로 강릉시에 생수 2만 9천 병을 공급하기로 했습니다.



한편, 내일(13일) 오전부터 모레(14일)까지 동해안과 산지에는 비 소식이 예보됐지만, 가뭄을 해소하기에는 충분하지 않을 것으로 전망되고 있습니다.



‘파라타항공’ 비상탈출시험 통과…취항 준비 막바지



파라타항공이 이달(8월) 초 1호기 도입에 이어, 국토교통부 운항 증명 발급 검사 가운데 하나인 '비상탈출 시험'을 통과했습니다.



파라타항공은 앞으로 남은 시범 비행을 차질 없이 준비해 양양-제주 노선 상업 운항에 나설 계획입니다.



시범 비행에 문제가 없을 경우, 이달(8월) 말부터 양양-제주 항공권 판매가 시작돼, 다음 달(9월) 중순부터 운항이 가능할 전망입니다.



속초 청초호 유원지 맨발 걷기 길 개장



속초 청초호 유원지 일대를 맨발로 걸을 수 있는 '걷기 길'이 오늘(12일) 개장했습니다.



청초호 유원지 맨발 걷기 길은 사업비 4억 3천만 원을 들여 청초호 유원지 요트 계류장 인근에 337미터 길이로 조성됐으며, 건식 황토와 적운모 구간으로 구성됐습니다.



또, 황토로 족욕을 즐길 수 있는 황토족장과 황토볼장, 세족장 등 다양한 편의시설도 갖췄습니다.



강릉, 연곡지구 연안 정비사업 추진



해안 침식과 하구 퇴적이 되풀이되고 있는 연곡지구에 대한 연안 정비사업이 본격 추진됩니다.



강릉시는 이달(8월)부터 사업비 184억 원을 들여 연곡천 하구에 도류제 같은 구조물을 설치해 영진항의 모래 퇴적을 방지하고 배후지 침수 피해 예방 등을 진행합니다.



강릉시는 2027년까지 사업을 마무리하면 연곡항의 어선 입출항이 개선되고, 해안 침식 방지 등에도 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.



