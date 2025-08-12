[알찬생활] 강원 부동산 시장 동향과 전망은?

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

강원 부동산 시장의 지역별 거래와 가격 흐름이 뚜렷한 차이를 보이고 있습니다.



최근의 동향과 전망 등을 '알찬생활'에서 짚어봅니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!