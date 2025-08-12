“조국 사면, 검찰 청산 출발점”…“특혜와 봐주기”

동영상 고정 취소

조국혁신당 울산시당은 조국 전 대표의 사면과 복권 확정과 관련해 "검찰 권력의 정치화를 바로잡고, 헌정 질서를 복원하는 역사적 출발점"이라고 환영했습니다.



조국혁신당은 기자회견에서 "이번 사면은 검찰의 과잉 권한과 정치 수사의 피해자에 대한 제도적 회복이며, 정의의 복원"이라고 평가했습니다.



이에 대해 국민의힘은 "조국, 윤미향 등 비리 정치인들의 사면은 결코 용납할 수 없는 특혜와 봐주기의 연속"이라고 비난했습니다.



