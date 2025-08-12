뉴스7(울산)

“조국 사면, 검찰 청산 출발점”…“특혜와 봐주기”

입력 2025.08.12 (19:42) 수정 2025.08.12 (20:16)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘AI 수도’로…인공지능 협력 체계 본격 가동

‘AI 수도’로…인공지능 협력 체계 본격 가동
울산 ‘먹거리 물가’ 두 달째 4%대 상승

울산 ‘먹거리 물가’ 두 달째 4%대 상승

다음
조국혁신당 울산시당은 조국 전 대표의 사면과 복권 확정과 관련해 "검찰 권력의 정치화를 바로잡고, 헌정 질서를 복원하는 역사적 출발점"이라고 환영했습니다.

조국혁신당은 기자회견에서 "이번 사면은 검찰의 과잉 권한과 정치 수사의 피해자에 대한 제도적 회복이며, 정의의 복원"이라고 평가했습니다.

이에 대해 국민의힘은 "조국, 윤미향 등 비리 정치인들의 사면은 결코 용납할 수 없는 특혜와 봐주기의 연속"이라고 비난했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “조국 사면, 검찰 청산 출발점”…“특혜와 봐주기”
    • 입력 2025-08-12 19:42:43
    • 수정2025-08-12 20:16:44
    뉴스7(울산)
조국혁신당 울산시당은 조국 전 대표의 사면과 복권 확정과 관련해 "검찰 권력의 정치화를 바로잡고, 헌정 질서를 복원하는 역사적 출발점"이라고 환영했습니다.

조국혁신당은 기자회견에서 "이번 사면은 검찰의 과잉 권한과 정치 수사의 피해자에 대한 제도적 회복이며, 정의의 복원"이라고 평가했습니다.

이에 대해 국민의힘은 "조국, 윤미향 등 비리 정치인들의 사면은 결코 용납할 수 없는 특혜와 봐주기의 연속"이라고 비난했습니다.
박영하
박영하 기자

이 기사가 좋으셨다면

울산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게
[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도
[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”

이 대통령 “후진적 산재 공화국 벗어나야…대북확성기 철거 상호조치 필요”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.