“정읍 모 장애인 거주시설 폐쇄해야”

전북장애인차별철폐연대 등은 오늘(12일) 전주지방법원 앞에서 기자회견을 열고, 정읍의 한 장애인 거주시설을 폐쇄해야 한다고 주장했습니다.



차별철폐연대는 해당 시설에서 장애 여성을 상대로 한 강제추행 사건이 발생해 폐쇄 처분이 내려졌지만, 시설 측이 법원에 이를 멈춰달라는 가처분 신청을 냈다고 밝혔습니다.



차별철폐연대는 입소 장애인 안전 등을 위해 법원이 가처분 신청을 기각해야 한다고 했습니다.



