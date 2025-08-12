브리지 전국대회에 국가대표 등 80개 팀 참가

동영상 고정 취소

전주교육지원청교육장배 유소년 브리지 전국대회와 한국브리지협회장배 대회가 오늘(12)부터 이틀 동안 전주에서 열립니다.



이번 대회에는 일반부 30개 팀과 유소년 50개 팀 등이 참가해 실력을 겨룹니다.



일반부 경기에는 이수익, 강성석 등 국가대표 선수가, 유소년부에서는 전북 출신 국가대표 박현준과 이찬민 선수가 참여합니다.



아시안게임 정식 종목인 브리지는 카드 모양과 숫자에 따라 경우의 수를 계산해 승부를 내는 경기입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!