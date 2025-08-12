브리지 전국대회에 국가대표 등 80개 팀 참가
입력 2025.08.12 (19:46) 수정 2025.08.12 (19:55)
전주교육지원청교육장배 유소년 브리지 전국대회와 한국브리지협회장배 대회가 오늘(12)부터 이틀 동안 전주에서 열립니다.
이번 대회에는 일반부 30개 팀과 유소년 50개 팀 등이 참가해 실력을 겨룹니다.
일반부 경기에는 이수익, 강성석 등 국가대표 선수가, 유소년부에서는 전북 출신 국가대표 박현준과 이찬민 선수가 참여합니다.
아시안게임 정식 종목인 브리지는 카드 모양과 숫자에 따라 경우의 수를 계산해 승부를 내는 경기입니다.
유진휘 기자 yujh@kbs.co.kr
