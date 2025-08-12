정읍 신태인역 인근서 90대 열차 치여 숨져
입력 2025.08.12 (19:48) 수정 2025.08.12 (20:05)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘(12일) 오후 1시쯤 정읍시 신태인읍 신태인역 인근에서 90대 남성이 열차에 치여 숨졌습니다.
해당 열차는 승객 90여 명을 태우고 용산에서 출발해 목포로 가는 중이었습니다.
경찰은 이 남성이 선로를 따라 걷다가 사고를 당한 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
해당 열차는 승객 90여 명을 태우고 용산에서 출발해 목포로 가는 중이었습니다.
경찰은 이 남성이 선로를 따라 걷다가 사고를 당한 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 정읍 신태인역 인근서 90대 열차 치여 숨져
-
- 입력 2025-08-12 19:48:42
- 수정2025-08-12 20:05:41
오늘(12일) 오후 1시쯤 정읍시 신태인읍 신태인역 인근에서 90대 남성이 열차에 치여 숨졌습니다.
해당 열차는 승객 90여 명을 태우고 용산에서 출발해 목포로 가는 중이었습니다.
경찰은 이 남성이 선로를 따라 걷다가 사고를 당한 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
해당 열차는 승객 90여 명을 태우고 용산에서 출발해 목포로 가는 중이었습니다.
경찰은 이 남성이 선로를 따라 걷다가 사고를 당한 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
-
-
서윤덕 기자 duck@kbs.co.kr서윤덕 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.