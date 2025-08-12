정읍 신태인역 인근서 90대 열차 치여 숨져

동영상 고정 취소

오늘(12일) 오후 1시쯤 정읍시 신태인읍 신태인역 인근에서 90대 남성이 열차에 치여 숨졌습니다.



해당 열차는 승객 90여 명을 태우고 용산에서 출발해 목포로 가는 중이었습니다.



경찰은 이 남성이 선로를 따라 걷다가 사고를 당한 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!