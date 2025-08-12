군산 비닐하우스에 불…4,600만 원 피해
입력 2025.08.12 (19:49) 수정 2025.08.12 (20:05)
오늘(12일) 새벽 1시 15분쯤 군산시 서수면 비닐하우스에서 불이 나 30분 만에 꺼졌습니다.
이 불로 하우스 일부와 집기 등이 타 소방서 추산 4천6백만 원의 재산 피해가 났습니다.
소방 당국은 감식 등을 통해 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
