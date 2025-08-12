‘예산 몰아주기 의혹’ 전주시의원 처벌 촉구 잇따라

동영상 고정 취소

진보당 전주지역위원회는 전주시청에서 기자회견을 열어, 소상공인 예산을 가족과 지인에게 몰아주기한 의혹이 있는 시의원 등에 대해 제명 조치와 엄중 처벌을 촉구했습니다.



또한, 시의회 윤리특별위원회는 해당 의원들에 대해 봐주기 징계를 내려서는 안 된다고 지적했습니다.



앞서 국민의힘 전북도당은 성명을 통해 특정 의원 개인의 일탈이 아닌 민주당 일색 전북 정치의 감독 부실이 빚은 구조적 문제라며 시의회는 해당 의원들을 제명하라고 요구했습니다.



