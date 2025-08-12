정치

우원식 의장, 베트남 서기장과 양국 의회 협력 논의

입력 2025.08.12 (19:51) 수정 2025.08.12 (20:03)

우원식 국회의장은 12일 국빈 방한 중인 또 럼(Tô Lâm) 베트남 공산당 서기장을 만나 양국 의회 협력 방안을 논의했습니다.

우 의장은 오늘(12일) 국회 의장 접견실에서 또 럼 서기장을 접견하고 "서기장 방한은 양국 국회 교류를 확장하는 좋은 기회"라며 "(서기장의) 이번 방문을 통해서 (베트남이) 대한민국과 좀 더 긴밀한 협력 관계로 발전해 가기를 크게 기대한다"고 밝혔습니다.

우 의장은 연내에 베트남을 방문할 계획이 있다며 "서기장님도 한국을 5번 정도 방문한 것으로 아는데 저는 베트남을 10번 갔다. 제가 서기장님보다 베트남을 두 배는 더 잘 아는 것 같다"고 말하기도 했습니다.

또 럼 서기장은 "양국이 포괄적 전략 동반자 관계를 더욱 심화하고 선진화, 효율화하기를 바란다"며, 새 양해각서(MOU) 체결 등 추가 협력 방안을 희망했습니다.

