한·베트남 국방장관 회담…국방·방산 협력 논의

﻿안규백 국방부 장관은 오늘(12일) 서울 국방부 청사에서 정상회담 수행차 방한 중인 판 반 장 베트남 국방장관과 회담을 하고 양국 간 국방·방산 협력 강화 방안에 대해 논의했다고 국방부가 밝혔습니다.



양국 장관은 회담에서 양국 간 '포괄적 전략동반자 관계'에 걸맞은 국방·방산 협력 증진을 위해 구체적인 방안을 논의했습니다.



국방부 및 군 간 협력 범위 확대를 위해 '국방협력 업무협약(MOU)'의 조속한 개정을 추진하기로 했고, 양국 간 방산 협력의 성과가 지속될 수 있도록 노력하기로 했습니다.



양국은 우리측 퇴역 초계함(제천함)의 양도 약정서도 체결했습니다. 2017년과 2018년에 이어 한국이 베트남에 양도하는 세 번째 초계함입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



