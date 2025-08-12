전북대 의대생들 “학업 복귀 배려에 감사”

동영상 고정 취소

최근 학업에 복귀한 전북대학교 의대생들이 학업에 복귀할 수 있도록 배려하고 지원을 보내준 지역민과 대학 구성원, 교수들에게 감사의 뜻을 표했습니다.



의대생들은 감사 입장문을 통해 이번 복귀는, 단순한 수업 재개를 넘어 의학 교육의 기반을 회복하고 지역사회와 국민을 위한 의료의 길을 다시 여는 중요한 출발점이 될 거라며, 앞서 복귀한 학생들과 갈등을 빚지 않도록 최선을 다하겠다고 밝혔습니다.



