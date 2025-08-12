법원, ‘전주 원룸 화재’ 30대에 금고 7년

동영상 고정 취소

전주 원룸 화재와 관련해, 중실화 등의 혐의로 재판에 넘겨진 30대 여성에게 법원이 금고 7년을 선고했습니다.



이 여성은 지난 4월 말 전주시 효자동 한 원룸 주차장에서 자기 차량에 낸 불이 인근 건물로 번져 40대 주민을 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.



재판부는 유족 등이 엄벌을 원하고 있고 피해 복구도 이뤄지지 않아 엄중한 처벌이 불가피하다고 밝혔습니다.



