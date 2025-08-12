[날씨] 전북 극한 폭염 주춤…내일까지 10~60mm 비

동영상 고정 취소

기승을 부렸던 무더위가 일부 주춤한 가운데 내일까지 또다시 비 소식이 있겠습니다.



오늘 25도 선에 그쳤던 전주의 낮 기온은 내일 33도까지 오르겠습니다.



높은 습도에 여전히 후텁지근하겠고요,



당분간 전북 대부분 지역에서 체감온도가 31℃ 넘게 올라 무덥겠습니다.



현재 하늘빛이 흐린 가운데 곳곳에 비가 내리고 있습니다.



새벽 사이 일부 지역에선 소강상태를 보이겠지만 비는 내일 오전부터 다시 내리기 시작해 늦은 밤까지 이어지겠습니다.



내일까지 예상되는 강수량은 10에서 60mm이고요,



모레는 내륙 지역을 중심으로 소나기가 지나겠습니다.



자세한 지역별 날씹니다.



내일 익산과 군산의 아침 기온이 25도에서 출발해 한낮 기온은 31도까지 오르겠습니다



동부권은 진안이 22도, 장수가 20도에서 출발해 한낮 기온은 30도가 예상됩니다.



새벽 사이 서해남부 북쪽 먼바다에는 풍랑 예비특보가 내려졌고요,



내일 전북 해상의 물결은 1.5m, 서해남부 먼바다는 3.5m까지 일겠습니다.



이번 주는 비 소식이 잦습니다.



비로 인한 피해가 없도록 철저히 대비하기 바랍니다.



날씨였습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!