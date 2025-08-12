뉴스7(전주)

[날씨] 전북 극한 폭염 주춤…내일까지 10~60mm 비

입력 2025.08.12 (19:56) 수정 2025.08.12 (20:07)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

법원, ‘전주 원룸 화재’ 30대에 금고 7년

법원, ‘전주 원룸 화재’ 30대에 금고 7년
[뉴스7 전북 클로징]

[뉴스7 전북 클로징]

다음
기승을 부렸던 무더위가 일부 주춤한 가운데 내일까지 또다시 비 소식이 있겠습니다.

오늘 25도 선에 그쳤던 전주의 낮 기온은 내일 33도까지 오르겠습니다.

높은 습도에 여전히 후텁지근하겠고요,

당분간 전북 대부분 지역에서 체감온도가 31℃ 넘게 올라 무덥겠습니다.

현재 하늘빛이 흐린 가운데 곳곳에 비가 내리고 있습니다.

새벽 사이 일부 지역에선 소강상태를 보이겠지만 비는 내일 오전부터 다시 내리기 시작해 늦은 밤까지 이어지겠습니다.

내일까지 예상되는 강수량은 10에서 60mm이고요,

모레는 내륙 지역을 중심으로 소나기가 지나겠습니다.

자세한 지역별 날씹니다.

내일 익산과 군산의 아침 기온이 25도에서 출발해 한낮 기온은 31도까지 오르겠습니다

동부권은 진안이 22도, 장수가 20도에서 출발해 한낮 기온은 30도가 예상됩니다.

새벽 사이 서해남부 북쪽 먼바다에는 풍랑 예비특보가 내려졌고요,

내일 전북 해상의 물결은 1.5m, 서해남부 먼바다는 3.5m까지 일겠습니다.

이번 주는 비 소식이 잦습니다.

비로 인한 피해가 없도록 철저히 대비하기 바랍니다.

날씨였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [날씨] 전북 극한 폭염 주춤…내일까지 10~60mm 비
    • 입력 2025-08-12 19:56:34
    • 수정2025-08-12 20:07:49
    뉴스7(전주)
기승을 부렸던 무더위가 일부 주춤한 가운데 내일까지 또다시 비 소식이 있겠습니다.

오늘 25도 선에 그쳤던 전주의 낮 기온은 내일 33도까지 오르겠습니다.

높은 습도에 여전히 후텁지근하겠고요,

당분간 전북 대부분 지역에서 체감온도가 31℃ 넘게 올라 무덥겠습니다.

현재 하늘빛이 흐린 가운데 곳곳에 비가 내리고 있습니다.

새벽 사이 일부 지역에선 소강상태를 보이겠지만 비는 내일 오전부터 다시 내리기 시작해 늦은 밤까지 이어지겠습니다.

내일까지 예상되는 강수량은 10에서 60mm이고요,

모레는 내륙 지역을 중심으로 소나기가 지나겠습니다.

자세한 지역별 날씹니다.

내일 익산과 군산의 아침 기온이 25도에서 출발해 한낮 기온은 31도까지 오르겠습니다

동부권은 진안이 22도, 장수가 20도에서 출발해 한낮 기온은 30도가 예상됩니다.

새벽 사이 서해남부 북쪽 먼바다에는 풍랑 예비특보가 내려졌고요,

내일 전북 해상의 물결은 1.5m, 서해남부 먼바다는 3.5m까지 일겠습니다.

이번 주는 비 소식이 잦습니다.

비로 인한 피해가 없도록 철저히 대비하기 바랍니다.

날씨였습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게
[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도
[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”

‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.