뉴스7(청주)

[날씨] 충북 모레까지 비…돌풍·벼락 동반

입력 2025.08.12 (19:57) 수정 2025.08.12 (20:40)

정체전선이 북상하면서 오늘 밤부터 충북 남부 지역을 시작으로 비가 내리겠습니다.

이번 비는 모레까지 오락가락 이어지겠는데요.

예상되는 비의 양은 중·북부 지역에 30에서 80mm, 남부는 20에서 60mm 정도고요.

돌풍과 벼락을 동반하며 내리겠습니다.

피해 없도록 유의하시기를 바랍니다.

다음은 자세한 지역별 내일 날씨입니다.

내일 아침 기온 청주 25도, 충주와 음성 23도, 제천과 단양은 22도로 출발하겠고요.

일부 지역에서는 열대야가 나타나기도 하겠습니다.

한낮 기온은 청주 31도, 충주와 괴산 30도, 제천은 28도를 보이겠습니다.

비가 지나고 또다시 밤낮없는 무더위가 찾아오겠습니다.

더위에 지치지 않도록 건강 잘 챙기시기를 바랍니다.

날씨였습니다.

