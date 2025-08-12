정치

위성락 안보실장, 방한 미 공화당 하원의원 면담 “동맹 강화 지원 당부”

입력 2025.08.12 (20:18) 수정 2025.08.12 (20:30)

위성락 국가안보실장은 한국을 방문한 미국 공화당 베스 반 듀인(텍사스), 리차드 멕코믹(조지아) 하원의원과 면담을 가졌습니다.

대통령실은 오늘(12일) 보도자료를 통해 이 같은 소식을 전하며 위 실장이 두 의원의 방한을 환영의 뜻을 전하고 “변화하는 안보·경제 환경 속에서 한미가 ‘미래형 포괄적 전략동맹’ 비전 하에 동맹을 강화·발전시켜 나갈 수 있도록 관심과 지원을 당부한다”고 말했다“고 밝혔습니다.

대통령실은 ”위 실장은 ‘조만간 있을 한미 정상회담에서 한미 정상이 굳건한 한미동맹을 확인하고 동맹 발전 방안에 대해 심도 있게 논의하기를 기대한다’고 했고, 두 의원은 ‘정상회담 성공을 위해 지원을 아끼지 않겠다’고 했다“고 설명했습니다.

또 두 의원은 ”미 의회 내에 한미동맹에 대한 초당적 지지가 있음을 확인하고, 앞으로 동맹 발전을 위해 지속 노력해 갈 것이라고 했다“고 대통령실은 전했습니다.

위 실장은 두 의원의 소속 지역인 텍사스주와 조지아주에 우리 기업의 반도체·자동차 배터리 분야 등 전략 분야 투자가 지역 경제 활성화와 고용 창출에 기여하고 있음을 상기하며 의회 차원의 관심과 지원도 당부했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 대통령실 제공]

손서영
손서영 기자

