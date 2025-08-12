곡성서 ‘밭둑 정비’ 굴착기 넘어지며 50대 운전사 숨져

오늘(12일) 오후 3시 30분쯤 전남 곡성군 겸면의 한 산 비탈길에서 굴착기가 넘어졌습니다.이 사고로 굴착기를 몰던 50대 운전사가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.경찰은 굴착기가 폭우로 무너진 밭둑을 다시 쌓는 작업을 하고 이동하다가 급경사지에서 중심을 잃고 넘어진 것으로 보고 정확한 경위를 조사할 계획입니다.