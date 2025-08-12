강원, 내일부터 비…모레까지 최대 100mm 이상

동영상 고정 취소

강원지방기상청은 내일(13일)과 모레(14일) 강원도에 최고 100밀리미터 넘게 비가 내릴 수도 있다고 예보했습니다.



지역별 예상 강수량은 내륙이 최고 100밀리미터 이상, 동해안이 최고 20밀리미터입니다.



특히, 내륙의 경우, 시간당 30밀리미터 안팎의 강한 비가 내리는 곳도 있겠습니다.



또, 내일(13일) 밤에 빗길 사고나 침수 피해가 발생할 가능성이 높은 상탭니다.



