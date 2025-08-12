뉴스9(전주)

‘차명 거래 의혹’ 이춘석 의원…경찰, 소환 조사 임박

입력 2025.08.12 (21:39) 수정 2025.08.12 (21:43)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스9 전북 오프닝]

[뉴스9 전북 오프닝]
군산시, 산단 추가 매립 건의…새만금 기본계획 반영은?

군산시, 산단 추가 매립 건의…새만금 기본계획 반영은?

다음
[앵커]

이춘석 의원의 주식 차명 거래 의혹에 대해 경찰이 수사에 속도를 내면서 소환 조사가 임박했습니다.

여기에 '익산갑' 지역위원장 자리가 공석이 되면서 지역 정치권의 혼란도 가중되고 있습니다.

조선우 기자입니다.

[리포트]

지난 5일 이춘석 의원은 보좌관 차모 씨 명의로 주식을 거래하는 사진이 포착되자 곧바로 민주당을 탈당했습니다.

이후 금융실명법과 이해충돌방지법 등 혐의로 고발돼 경찰 수사가 속도전에 돌입했습니다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 차 모 보좌관을 피의자 신분으로 소환해 6시간 동안 조사했습니다.

앞서 이 의원의 익산 사무실과 자택을 압수수색한 데에 이어, 직접 소환 조사 일정을 조율 중입니다.

4선의 중진 정치인인 이 의원이 소환 조사에 나설지 정치권의 이목이 쏠리는 가운데, 야당은 물론 여당 내부에서도 의원직 제명에 대한 목소리가 나오고 있습니다.

[한정애/민주당 의원/CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼' : "수사 결과에 따라서 얼마나 좀 흔히 말하는 의도성과 좀 이런 것들이 판명된다라고 하면 저는 의원님들이 그런 것(의원직 제명)들을 다 판단할 것이다."]

민주당은 해당 지역구인 익산갑을 사고 지구당으로 지정하는 절차를 진행 중인 가운데, 내년 지방선거를 앞두고 공천권에 영향을 행사하는 지역위원장 자리를 놓고 벌써 후보군이 거론되는 상황.

당무위원회에서 사고 지구당으로 최종 확정하는 절차가 남아 있지만, 사실상 중앙당 관리 감독 체제로 넘어갈 가능성이 높습니다.

[민주당 관계자/음성변조 : "익산갑 지역 당원들이 혼란스럽지 않으시도록 지금 중앙당에서 빠르게 조치하고 있으니까요."]

때아닌 파문으로 전북에 실망과 충격을 준 이 의원, 지역 현안 사업 추진에도 차질이 생기지 않을까 우려가 커지고 있습니다.

KBS 뉴스 조선우입니다.

촬영기자:신재복

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘차명 거래 의혹’ 이춘석 의원…경찰, 소환 조사 임박
    • 입력 2025-08-12 21:39:14
    • 수정2025-08-12 21:43:11
    뉴스9(전주)
[앵커]

이춘석 의원의 주식 차명 거래 의혹에 대해 경찰이 수사에 속도를 내면서 소환 조사가 임박했습니다.

여기에 '익산갑' 지역위원장 자리가 공석이 되면서 지역 정치권의 혼란도 가중되고 있습니다.

조선우 기자입니다.

[리포트]

지난 5일 이춘석 의원은 보좌관 차모 씨 명의로 주식을 거래하는 사진이 포착되자 곧바로 민주당을 탈당했습니다.

이후 금융실명법과 이해충돌방지법 등 혐의로 고발돼 경찰 수사가 속도전에 돌입했습니다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 차 모 보좌관을 피의자 신분으로 소환해 6시간 동안 조사했습니다.

앞서 이 의원의 익산 사무실과 자택을 압수수색한 데에 이어, 직접 소환 조사 일정을 조율 중입니다.

4선의 중진 정치인인 이 의원이 소환 조사에 나설지 정치권의 이목이 쏠리는 가운데, 야당은 물론 여당 내부에서도 의원직 제명에 대한 목소리가 나오고 있습니다.

[한정애/민주당 의원/CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼' : "수사 결과에 따라서 얼마나 좀 흔히 말하는 의도성과 좀 이런 것들이 판명된다라고 하면 저는 의원님들이 그런 것(의원직 제명)들을 다 판단할 것이다."]

민주당은 해당 지역구인 익산갑을 사고 지구당으로 지정하는 절차를 진행 중인 가운데, 내년 지방선거를 앞두고 공천권에 영향을 행사하는 지역위원장 자리를 놓고 벌써 후보군이 거론되는 상황.

당무위원회에서 사고 지구당으로 최종 확정하는 절차가 남아 있지만, 사실상 중앙당 관리 감독 체제로 넘어갈 가능성이 높습니다.

[민주당 관계자/음성변조 : "익산갑 지역 당원들이 혼란스럽지 않으시도록 지금 중앙당에서 빠르게 조치하고 있으니까요."]

때아닌 파문으로 전북에 실망과 충격을 준 이 의원, 지역 현안 사업 추진에도 차질이 생기지 않을까 우려가 커지고 있습니다.

KBS 뉴스 조선우입니다.

촬영기자:신재복
조선우
조선우 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게
[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도
[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”

‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.