K-팝 무한질주…‘케데헌’ 주제곡 빌보드 1위

입력 2025.08.12 (21:39) 수정 2025.08.12 (22:08)

[앵커]

K-팝을 소재로 한 애니메이션 영화, '케이팝 데몬 헌터스'에 전 세계가 들썩이고 있습니다.

그 열풍이 계속되며 영화 주제곡이 미국 빌보드 차트 1위까지 차지했는데요.

K-팝으로는 BTS에 이어 두 번째입니다.

김현수 기자입니다.

[리포트]

["'골든'이 처음으로 1위를 차지했습니다."]

K-팝이 또다시 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100' 1위에 올랐습니다.

주인공은 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 삽입곡 '골든', 애니메이션의 세계적 인기에 힘입은 것으로 차트 진입 7주 만에 얻어낸 성과입니다.

앞서 지난 1일엔 영국의 오피셜 싱글 차트에서도 1위를 차지하며, 세계 양대 차트를 모두 휩쓸었습니다.

[메기 강/'케이팝 데몬 헌터스' 감독 : "(케이팝 데몬 헌터스는) 한국 문화가 얼마나 크고 거대한 문화적 영향력을 갖게 되었는지를 보여줍니다."]

이 노래의 인기는 말 그대로 열풍입니다.

K-팝 가수들부터 해외 팝 스타들까지, 노래를 따라 부르는 챌린지가 유행처럼 번졌고, 영화에 등장하는 한국 캐릭터를 사기 위해 국립중앙박물관에는 이른바 '오픈런' 행렬까지 등장했습니다.

[김도헌/대중음악평론가 : "애니메이션 자체의 인기도 있겠습니다만, 그 노래를 부른 김은재, 이재라는 한국계 미국인 가수가 정말 엄청나게 고생을 하다가 미국으로 건너가서 마침내 자신의 꿈을 이룬 그 서사가 결합이 되어 있기 때문에 그 감동이…."]

세계 문화 흐름을 주도하고 있는 K-팝, 한계 없는 K-팝의 질주가 어디까지 이어질지 세계가 주목하고 있습니다.

KBS 뉴스 김현수입니다.

촬영기자:김보현/영상편집:강정희/그래픽:최창준/화면제공:넷플릭스·유튜브 TerryAndKaniyia·REY & ROB JYP엔터테인먼트 빅히트 뮤직

